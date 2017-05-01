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Стадион "Фишт" ждет возможности провести клубные еврокубковые матчи
Власти Краснодарского края ожидают, что стадион "Фишт" в Сочи в будущем примет матчи европейского клубного уровня. Об этом заявила министр спорта региона Людмила Чернова.
Летом этого года на сочинском стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций по футболу. В следующем году "Фишт" примет игры чемпионата мира - 2018. После мирового первенства арену планируется передать одному из клубов.
"Стадион является уникальным для России, потому что он позволяет проводить матчи как зимой, потому что у нас есть подогрев, так и летом, потому что у нас есть охладители. Поэтому это всепогодный стадион, что даст возможность проводить матчи как чемпионата России, так и европейских кубков, которые мы будем здесь ждать", - цитирует Чернову ТАСС.
Ранее на стадионе прошли два тестовых матча, а во вторник состоится третий - в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Урал". "Оба тестовых матча были после дождливой погоды, и тогда не было ни одного нарушения, связанного с покровом поля. Это отметили два инспектора, которые были на обоих матчах, от лиц Российского футбольного союза и Международной федерации футбола (ФИФА). У нас ведется активная работа с ФИФА, представители международной федерации и оргкомитета приезжают регулярно", - отметила министр спорта.
Летом этого года на сочинском стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций по футболу. В следующем году "Фишт" примет игры чемпионата мира - 2018. После мирового первенства арену планируется передать одному из клубов.
"Стадион является уникальным для России, потому что он позволяет проводить матчи как зимой, потому что у нас есть подогрев, так и летом, потому что у нас есть охладители. Поэтому это всепогодный стадион, что даст возможность проводить матчи как чемпионата России, так и европейских кубков, которые мы будем здесь ждать", - цитирует Чернову ТАСС.
Ранее на стадионе прошли два тестовых матча, а во вторник состоится третий - в финале Кубка России сыграют "Локомотив" и "Урал". "Оба тестовых матча были после дождливой погоды, и тогда не было ни одного нарушения, связанного с покровом поля. Это отметили два инспектора, которые были на обоих матчах, от лиц Российского футбольного союза и Международной федерации футбола (ФИФА). У нас ведется активная работа с ФИФА, представители международной федерации и оргкомитета приезжают регулярно", - отметила министр спорта.
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