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Валерий Баринов: если у "Локомотива" хватит терпения оставить Семина, то все будет
Народный артист России и давний болельщик "Локомотива" Валерий Баринов рассказал о впечатлениях от финала Кубка России, где команда Юрия Семина со счетом 2:0 обыграла "Урал".
"Мне понравился не столько матч, сколько сам праздник. Даже с дракой. Она, кстати, впечатление не испортила. Всех вовремя угомонили. Потом посыпались оскорбления, но это такое напряжение, которое не могло закончиться тихо и мирно. Нужно разобраться, выяснить, кто кому и что сказал. Но атмосфера праздника чувствовалась даже здесь. Около 7 тысяч болельщиков на стадионе! Мне показалось, что "Урал" захотели немного вознаградить. Ведь сами знаете, как с ними обошлись в Петербурге. Вчера судья не дал явный пенальти в их ворота. Но голы были забиты замечательные! Особенно Лешка Миранчук все здорово сделал: убрал защитников и так точно положил! Фантастика! А ведь до этого было невероятное спасение Гилерме. Головой! Ильин ведь ударил очень хорошо, а наш вратарь счастливо повернул голову. Такое спасение бывает раз в жизни. Матч был трудный. У Семина была дилемма: гнаться за лидерами в чемпионате или все бросить на Кубок. Проиграли ЦСКА, потом неудача с "Рубином". Хотя во втором тайме Казань переиграли. "Урал" поставил второй состав с "Тереком", а Семин хотел бороться.
Я рад за команду, рад за Семина. Читаю тут одно издание, где тренера уже призывают уйти с почетом. Как можно на эту тему сейчас рассуждать?! Если у начальства хватит терпения оставить Семина, то все будет. Вы же сами видите: "Локомотив" играет по-другому. Да, есть провалы, срывы, не было нападающего. Сидело пять форвардов с контрактами, а играть некому. Сейчас команда выстраивается. И Майкон заиграл, и Кверквелия. Хотя его спокойно отдали из "Рубина"… Его надо выкупать! И, конечно, обидно будет, если уйдет Миранчук. Сейчас у него есть все шансы показать себя и Европе. И уйти в европейский клуб! Парень он талантливый, с головой, один из самых интересных российских игроков. На подходе есть Антон Миранчук, Дмитрий Баринов. Команда выстроится! Я неоднократно говорил: Семин не пожарник, он строитель! А чтобы построить нужно время. Напоследок вспомню слова Константина Ивановича Бескова. Он мне говорил: "Знаешь, Валера, какое счастье, это утро победы!". Вот сегодня у меня такое утро. Спасибо за поздравление", - цитирует Баринова "Спорт день за днем".
"Мне понравился не столько матч, сколько сам праздник. Даже с дракой. Она, кстати, впечатление не испортила. Всех вовремя угомонили. Потом посыпались оскорбления, но это такое напряжение, которое не могло закончиться тихо и мирно. Нужно разобраться, выяснить, кто кому и что сказал. Но атмосфера праздника чувствовалась даже здесь. Около 7 тысяч болельщиков на стадионе! Мне показалось, что "Урал" захотели немного вознаградить. Ведь сами знаете, как с ними обошлись в Петербурге. Вчера судья не дал явный пенальти в их ворота. Но голы были забиты замечательные! Особенно Лешка Миранчук все здорово сделал: убрал защитников и так точно положил! Фантастика! А ведь до этого было невероятное спасение Гилерме. Головой! Ильин ведь ударил очень хорошо, а наш вратарь счастливо повернул голову. Такое спасение бывает раз в жизни. Матч был трудный. У Семина была дилемма: гнаться за лидерами в чемпионате или все бросить на Кубок. Проиграли ЦСКА, потом неудача с "Рубином". Хотя во втором тайме Казань переиграли. "Урал" поставил второй состав с "Тереком", а Семин хотел бороться.
Я рад за команду, рад за Семина. Читаю тут одно издание, где тренера уже призывают уйти с почетом. Как можно на эту тему сейчас рассуждать?! Если у начальства хватит терпения оставить Семина, то все будет. Вы же сами видите: "Локомотив" играет по-другому. Да, есть провалы, срывы, не было нападающего. Сидело пять форвардов с контрактами, а играть некому. Сейчас команда выстраивается. И Майкон заиграл, и Кверквелия. Хотя его спокойно отдали из "Рубина"… Его надо выкупать! И, конечно, обидно будет, если уйдет Миранчук. Сейчас у него есть все шансы показать себя и Европе. И уйти в европейский клуб! Парень он талантливый, с головой, один из самых интересных российских игроков. На подходе есть Антон Миранчук, Дмитрий Баринов. Команда выстроится! Я неоднократно говорил: Семин не пожарник, он строитель! А чтобы построить нужно время. Напоследок вспомню слова Константина Ивановича Бескова. Он мне говорил: "Знаешь, Валера, какое счастье, это утро победы!". Вот сегодня у меня такое утро. Спасибо за поздравление", - цитирует Баринова "Спорт день за днем".
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