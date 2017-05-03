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Виталий Мутко: я не вижу огромных проблем в российском судействе
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал мнение о ситуации с российским судейством.
"Не знаю, чем тема судей так велика. Анализируя тот или иной матч, мне кажется, мы преувеличиваем роль арбитров. Надо писать об игре молодых ребят, а мы пишем о негативе. Я не вижу огромных проблем в российском судействе. У нас девять арбитров ФИФА. В последнее время мы видим, что судьи работают достаточно ответственно.
Судью надо найти, закрепить в футболе. Если бы мы начали заниматься этим раньше, успеха было бы больше. Мы приняли стратегии развития судейского корпуса, изменили систему отбора. Будем двигаться в этом направлении", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"Не знаю, чем тема судей так велика. Анализируя тот или иной матч, мне кажется, мы преувеличиваем роль арбитров. Надо писать об игре молодых ребят, а мы пишем о негативе. Я не вижу огромных проблем в российском судействе. У нас девять арбитров ФИФА. В последнее время мы видим, что судьи работают достаточно ответственно.
Судью надо найти, закрепить в футболе. Если бы мы начали заниматься этим раньше, успеха было бы больше. Мы приняли стратегии развития судейского корпуса, изменили систему отбора. Будем двигаться в этом направлении", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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