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Виталий Мутко: я не вижу огромных проблем в российском судействе

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал мнение о ситуации с российским судейством.

"Не знаю, чем тема судей так велика. Анализируя тот или иной матч, мне кажется, мы преувеличиваем роль арбитров. Надо писать об игре молодых ребят, а мы пишем о негативе. Я не вижу огромных проблем в российском судействе. У нас девять арбитров ФИФА. В последнее время мы видим, что судьи работают достаточно ответственно.

Судью надо найти, закрепить в футболе. Если бы мы начали заниматься этим раньше, успеха было бы больше. Мы приняли стратегии развития судейского корпуса, изменили систему отбора. Будем двигаться в этом направлении", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко
Сегодня, 22:16
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2
(0)
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 22:52) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Витальке хоть всю рожу обоссы, у него и судьи ничтяк и поле на Крестовском зелёненькое!


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:31) #
  • -2
  •  (2)

Циничный лицемер....
Регистрация: 28.12.2015
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