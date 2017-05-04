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Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
КДК РФС рассмотрит инцидент с дракой в финале Кубка России 11 мая
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с дракой, произошедшей в конце финального матча за Кубок России между игроками "Урала" и "Локомотива", 11 мая. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
"Назначено (заседание) на 11-е число на 11 часов (утра). Будут направлены приглашения четырем футболистам, которые получили карточки, а также судье (матча) Николаеву и комиссару Куликову", - сказал Григорьянц.
"Назначено (заседание) на 11-е число на 11 часов (утра). Будут направлены приглашения четырем футболистам, которые получили карточки, а также судье (матча) Николаеву и комиссару Куликову", - сказал Григорьянц.
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