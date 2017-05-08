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Александр Тарханов: "Урал" не восстановился психологически после поражения от "Локомотива" (5)
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Валерий Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону перед выступлением в Лиге чемпионов (6)
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Войцех Ковалевски: работаю на то, чтобы "Легия" встретилась со "Спартаком" в Лиге чемпионов (28)
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От победы над "Зенитом" до поражения "Зенита". Большой путь "Спартака" к юбилейному чемпионству (7)
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Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (4)
Андрей Тихонов: с качественными игроки можно строить команду, но и Каррера сыграл огромную роль (4)
Алексей Парамонов: Федун - один из главных виновников торжества
Легендарный нападающий "Спартака" Алексей Парамонов поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.
– Как встретили чемпионство "Спартака"?
– С восторгом! "Терек" уступает по классу "Зениту", но приложил много усилий и добился победы в Санкт-Петербурге. Команду возглавляют спартаковцы Рахимов и Ледяхов, уверен, они настроили своих ребят так, чтобы у красно-белых не возникло никаких проблем с завоеванием титула. Теперь 17 мая на игре с "Тереком" будем отмечать нашу победу, посмотрим на вручение кубка, - цитирует Парамонова "Спорт-Экспресс".
– Как встретили чемпионство "Спартака"?
– С восторгом! "Терек" уступает по классу "Зениту", но приложил много усилий и добился победы в Санкт-Петербурге. Команду возглавляют спартаковцы Рахимов и Ледяхов, уверен, они настроили своих ребят так, чтобы у красно-белых не возникло никаких проблем с завоеванием титула. Теперь 17 мая на игре с "Тереком" будем отмечать нашу победу, посмотрим на вручение кубка, - цитирует Парамонова "Спорт-Экспресс".
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