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Алексей Парамонов: Федун - один из главных виновников торжества

Легендарный нападающий "Спартака" Алексей Парамонов поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.

– Как встретили чемпионство "Спартака"?

– С восторгом! "Терек" уступает по классу "Зениту", но приложил много усилий и добился победы в Санкт-Петербурге. Команду возглавляют спартаковцы Рахимов и Ледяхов, уверен, они настроили своих ребят так, чтобы у красно-белых не возникло никаких проблем с завоеванием титула. Теперь 17 мая на игре с "Тереком" будем отмечать нашу победу, посмотрим на вручение кубка, - цитирует Парамонова "Спорт-Экспресс".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 19:07
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
про Фе не слова .по крайней мере в этом отрезке вью,который выложили.или докладывайте,или переименовывайте.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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