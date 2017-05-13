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Массимо Каррера: через несколько минут поздравлю Конте с чемпионством "Челси"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевой победы над "Амкаром" (1:0) во встрече 28-го тура РФПЛ поделился мнением об итальянской тренерской школе, а также сообщил, что собирается поздравить главного тренера "Челси" Антонио Конте с досрочной победой в чемпионате Англии.

"Пообщался ли я уже с Антонио Конте? Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут. Поздравлю его с чемпионством "Челси".

Согласен ли я с тем, что по итогам сезона итальянские тренеры — сильнейшие в мире? Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но думаю, что есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Конте Спартак Челси
Сегодня, 17:25
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№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это он так потролил про румынское плачущее чучело? joy


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Регистрация: 22.05.2015
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