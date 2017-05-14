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Дмитрий Лоськов: был вариант выйти в конце, но неизвестно, как складывалась бы игра

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов поделился впечатлениями от последнего матча в карьере.

43-летний ветеран вывел "железнодорожников" на игру с "Оренбургом" (4:0) в 28-м туре РФПЛ с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте матча.

"Результат на табло. Говорить что-то ещё будет лишним. Хороший матч, 4:0 победили, играли спокойно и размеренно. Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре.

Нервничал? Спорное чувство. Всегда нервничаешь перед любой игрой. Если нет, то пора заканчивать. Но нервы только до первого свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом ты весь погружаешься в игру и забываешь об этом.

Был вариант либо выходить в самом начале, либо в самом конце. Мы решили, что неизвестно, как будет складываться игра. Конечно, после игры можно сказать, что мог бы выйти и в конце и сыграть чуть подольше", - цитирует Лоськова "Чемпионат.сом".
Теги: Лоськов Локомотив Оренбург
Сегодня, 08:58
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