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"Динамо" обсудит с Ионовым снижение зарплаты в случае его возвращения в клуб
"Динамо" обсудит с полузащитником Алексеем Ионовым снижение заработной платы в случае возвращения игрока в команду, сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.
Ионов сезон-2016/17 проводит в аренде в ЦСКА. В "Динамо" он перешел в 2013 году из махачкалинского "Анжи". В воскресенье Муравьев рассказал журналистам, что бело-голубые рассчитывают на него в следующем сезоне.
На вопрос, будет ли руководство "Динамо" обсуждать снижение заработной платы Ионова в случае возвращения в команду, Муравьев ответил: "Конечно, будем. Ионов сможет помочь нам со спортивной точки зрения, а есть футболисты, которые на сегодняшний день являются багажом, чемоданом без ручки, нести их тяжело", - цитирует Муравьева ТАСС.
Ионов сезон-2016/17 проводит в аренде в ЦСКА. В "Динамо" он перешел в 2013 году из махачкалинского "Анжи". В воскресенье Муравьев рассказал журналистам, что бело-голубые рассчитывают на него в следующем сезоне.
На вопрос, будет ли руководство "Динамо" обсуждать снижение заработной платы Ионова в случае возвращения в команду, Муравьев ответил: "Конечно, будем. Ионов сможет помочь нам со спортивной точки зрения, а есть футболисты, которые на сегодняшний день являются багажом, чемоданом без ручки, нести их тяжело", - цитирует Муравьева ТАСС.
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