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"Динамо" обсудит с Ионовым снижение зарплаты в случае его возвращения в клуб

"Динамо" обсудит с полузащитником Алексеем Ионовым снижение заработной платы в случае возвращения игрока в команду, сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

Ионов сезон-2016/17 проводит в аренде в ЦСКА. В "Динамо" он перешел в 2013 году из махачкалинского "Анжи". В воскресенье Муравьев рассказал журналистам, что бело-голубые рассчитывают на него в следующем сезоне.

На вопрос, будет ли руководство "Динамо" обсуждать снижение заработной платы Ионова в случае возвращения в команду, Муравьев ответил: "Конечно, будем. Ионов сможет помочь нам со спортивной точки зрения, а есть футболисты, которые на сегодняшний день являются багажом, чемоданом без ручки, нести их тяжело", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Ионов Динамо ЦСКА
Сегодня, 17:12
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№2 Написал: Николаич Московская обл (Сегодня, 17:51) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: кандид
Пашку не трогайте , какой он вам чемодан!!! Дайте ему заработать на старость !!! А вообще имейте совесть: Мы в ответе , за тех кого приручили. Лошары !!!!!

Паша.. это ты? отдай деньги..лишенец!
", Паша выходи, сделай ничью" вчера на Химках


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"советую не советую давать советы" цитата Новик FCDIN.COM
Регистрация: 12.03.2010
№1 Написал: кандид (Сегодня, 17:39) #
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Пашку не трогайте , какой он вам чемодан!!! Дайте ему заработать на старость !!! А вообще имейте совесть: Мы в ответе , за тех кого приручили. Лошары !!!!!
Регистрация: 29.09.2016
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