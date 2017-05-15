Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:52
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
11:25
Гендиректор "Динамо": у Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он не рвется уходить (16)
Гендиректор "Динамо": у Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он не рвется уходить (16)
Вчера 23:59
"Монако" и "ПСЖ" одержали крупные победы
"Монако" и "ПСЖ" одержали крупные победы
Вчера 23:45
"Рома" одержала волевую победу над "Ювентусом" (14)
"Рома" одержала волевую победу над "Ювентусом" (14)
Дмитрий Полоз: постараюсь оправдать доверие и остаться в заключительном списке сборной России
Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз прокомментировал попадание в расширенный список сборной России на Кубок Конфедераций.
"Честно говоря, только вернулся с тренировки и (о попадании в расширенный список) узнал от вас. Очень приятно, постараюсь оправдать доверие и остаться в заключительном списке. Это дополнительно мотивирует на оставшиеся матчи чемпионата", - цитирует Полоза "Спорт-Экспресс".
"Честно говоря, только вернулся с тренировки и (о попадании в расширенный список) узнал от вас. Очень приятно, постараюсь оправдать доверие и остаться в заключительном списке. Это дополнительно мотивирует на оставшиеся матчи чемпионата", - цитирует Полоза "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.