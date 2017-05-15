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Дмитрий Полоз: постараюсь оправдать доверие и остаться в заключительном списке сборной России

Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз прокомментировал попадание в расширенный список сборной России на Кубок Конфедераций.

"Честно говоря, только вернулся с тренировки и (о попадании в расширенный список) узнал от вас. Очень приятно, постараюсь оправдать доверие и остаться в заключительном списке. Это дополнительно мотивирует на оставшиеся матчи чемпионата", - цитирует Полоза "Спорт-Экспресс".
Теги: Полоз Сборная России
Сегодня, 17:22
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