Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:20
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (2)
Валерий Рейнгольд: отсутствие Денисова в сборной? Черчесов должен понять, что нужно вызывать лучших (2)
13:52
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
Анатолий Бышовец: Ребров мог бы быть в сборной, а игра Шатова и Кокорина оставляет желать лучшего (6)
11:25
Гендиректор "Динамо": у Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он не рвется уходить (16)
Гендиректор "Динамо": у Погребняка есть хороший вариант в Австралии, но он не рвется уходить (16)
Борис Чухлов: Кокорин реально разучился играть в футбол
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин разучился играть в футбол и не заслуживает места в сборной России, заявил чемпион СССР в составе "Зенита" Борис Чухлов.
"Сейчас Кокорин не то что в сборную, он вообще никуда не входит. Не знаю, почему он играет в "Зените". Его выход на поле в матче "Крылья Советов" - "Зенит" (1:3) опять показал, что нет желания, нет движения. Игра на месте и передачи назад, сплошной брак. Может, Кокорину надо к психологу сходить или на стажировку к Курбану Бердыеву съездить на пару месяцев. Кокорин реально разучился играть в футбол. Было бы странно, если бы он попал в состав сборной. Дмитрий Полоз и Александр Бухаров своей игрой доказали, что достойны сборной. Что творил Бухаров в "Зените", а у Бердыева в "Ростове" человек постройнел, похудел, несется, бежит - это второе рождение Бухарова", - цитирует Чухлова "Р-Спорт".
"Сейчас Кокорин не то что в сборную, он вообще никуда не входит. Не знаю, почему он играет в "Зените". Его выход на поле в матче "Крылья Советов" - "Зенит" (1:3) опять показал, что нет желания, нет движения. Игра на месте и передачи назад, сплошной брак. Может, Кокорину надо к психологу сходить или на стажировку к Курбану Бердыеву съездить на пару месяцев. Кокорин реально разучился играть в футбол. Было бы странно, если бы он попал в состав сборной. Дмитрий Полоз и Александр Бухаров своей игрой доказали, что достойны сборной. Что творил Бухаров в "Зените", а у Бердыева в "Ростове" человек постройнел, похудел, несется, бежит - это второе рождение Бухарова", - цитирует Чухлова "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.