Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Борис Чухлов: Кокорин реально разучился играть в футбол

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин разучился играть в футбол и не заслуживает места в сборной России, заявил чемпион СССР в составе "Зенита" Борис Чухлов.

"Сейчас Кокорин не то что в сборную, он вообще никуда не входит. Не знаю, почему он играет в "Зените". Его выход на поле в матче "Крылья Советов" - "Зенит" (1:3) опять показал, что нет желания, нет движения. Игра на месте и передачи назад, сплошной брак. Может, Кокорину надо к психологу сходить или на стажировку к Курбану Бердыеву съездить на пару месяцев. Кокорин реально разучился играть в футбол. Было бы странно, если бы он попал в состав сборной. Дмитрий Полоз и Александр Бухаров своей игрой доказали, что достойны сборной. Что творил Бухаров в "Зените", а у Бердыева в "Ростове" человек постройнел, похудел, несется, бежит - это второе рождение Бухарова", - цитирует Чухлова "Р-Спорт".
Теги: Чухлов Кокорин
Сегодня, 20:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.