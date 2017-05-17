Кубок чемпионов РФПЛ прибыл на стадион "Открытие Арена" (фото)

В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги московский "Спартак" примет на своём стадионе "Открытие Арена" грозненский "Терек". Кубок чемпионов, который сегодня будет вручён красно-белым, прибыл на стадион и установлен на спартаковский постамент."Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате после 27-го тура, а домашняя встреча с "Тереком" станет для красно-белых первой с тех пор на родном стадионе.