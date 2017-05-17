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Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
Арсений Логашов покинет "Тосно" (2)
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Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Хосеп Гвардиола опоздал на пресс-конференцию из-за того, что пил вино с тренером "Вест Бромвича"
Кубок чемпионов РФПЛ прибыл на стадион "Открытие Арена" (фото)
В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги московский "Спартак" примет на своём стадионе "Открытие Арена" грозненский "Терек". Кубок чемпионов, который сегодня будет вручён красно-белым, прибыл на стадион и установлен на спартаковский постамент.
"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате после 27-го тура, а домашняя встреча с "Тереком" станет для красно-белых первой с тех пор на родном стадионе.
"Чемпионат.сом"
"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате после 27-го тура, а домашняя встреча с "Тереком" станет для красно-белых первой с тех пор на родном стадионе.
"Чемпионат.сом"
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