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Кубок чемпионов РФПЛ прибыл на стадион "Открытие Арена" (фото)

В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги московский "Спартак" примет на своём стадионе "Открытие Арена" грозненский "Терек". Кубок чемпионов, который сегодня будет вручён красно-белым, прибыл на стадион и установлен на спартаковский постамент.

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате после 27-го тура, а домашняя встреча с "Тереком" станет для красно-белых первой с тех пор на родном стадионе.

Кубок чемпионов РФПЛ прибыл на стадион "Открытие Арена" (фото)

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак
Сегодня, 17:17
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17
(3)
№17 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:02) #
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Цитата: Alexandr1977
обязательно посещу!

Юг Молдовы. село Кортен. Или на советский манер Кирютня.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№16 Написал: Alexandr1977 Москва (Сегодня, 18:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Этот кабак Крепость Спартак находится между Измаилом и Бендерами


Вон оно как)))
В следующий раз, когда поеду, обязательно посещу!
Регистрация: 1.03.2009
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:44) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Alexandr1977
Я, когда гостил в Приднестровье, в Бендерах увидел магазин Спартак, оформленный в стиле ФК. Был приятно удивлен!

Этот кабак Крепость Спартак находится между Измаилом и Бендерами smile


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: Alexandr1977 Москва (Сегодня, 18:40) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Вот этот Бар Спартак, находится в 1700км от Москвы. Ты понимаешь? В селе три кабака, два из них Спартак и Спартак 2.
Ваш клуб никогда не будет таким популярным как Спартак Москва.


Я, когда гостил в Приднестровье, в Бендерах увидел магазин Спартак, оформленный в стиле ФК. Был приятно удивлен!
Регистрация: 1.03.2009
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:27) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: zenit47
ну правда потом там появилось дополнение, говно.

Не поцарапался, чумазый?

Это есть ваше проффесионель де фуа - говно и больше ничего. Оно все ваше - смысл жизни, среда обитания, единственный продукт от вашей жизнедеятельности, все. к чему прикасаются ваши шаловливые ручонки, - такой Мидас-наоборот. ГовноМидас, по-нашему.
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 18:20) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: Саня1589
уже в следующем году либо зенит либо цска отберет его у вас.

Мы еще поглядим.

А сейчас мои поздравления с золотыми медалями Великого Спартака!
Хоть жопой угли тушите , хоть раком пойте, Спартак Чемпион!

Спартак вечен как Древний Рим! Величие Спартака не знает пределов! Спартак самая популярная команда страны . Спартак самая популярная команда на пост советском пространстве. http://pixs.ru/showimage/DSC0
1596jp_9740723_26216126.jpg
Вот этот Бар Спартак, находится в 1700км от Москвы. Ты понимаешь? В селе три кабака, два из них Спартак и Спартак 2.
Ваш клуб никогда не будет таким популярным как Спартак Москва.

не поспоришь конечно, я даже на Кипре видел на кактусе выцарапано было, Спартак. ну правда потом там появилось дополнение, говно.
Регистрация: 17.05.2013
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:17) #
  • +4
  •  (10)

Цитата: Саня1589
уже в следующем году либо зенит либо цска отберет его у вас.

Мы еще поглядим.

А сейчас мои поздравления с золотыми медалями Великого Спартака!
Хоть жопой угли тушите , хоть раком пойте, Спартак Чемпион!

Спартак вечен как Древний Рим! Величие Спартака не знает пределов! Спартак самая популярная команда страны . Спартак самая популярная команда на пост советском пространстве.

http://pixs.ru/showimage/DSC0
1596jp_9740723_26216126.jpg

Вот этот Бар Спартак, находится в 1700км от Москвы. Ты понимаешь? В селе три кабака, два из них Спартак и Спартак 2.
Ваш клуб никогда не будет таким популярным как Спартак Москва.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№10 Написал: Саня1589 (Сегодня, 18:10) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: shturmanflota3
Вернулся к своем законному обладателю! продезинфицировать после бомжеконского сброда!

радуйтесь, пока он у вас. это не на долго. уже в следующем году либо зенит либо цска отберет его у вас...
и да, в ЛЧ постарайтесь не повторять свой рекорд....
Регистрация: 27.01.2017
№9 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:56) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Красивый кубок стал, глаз радуется. Смотрите не сломайте на радостях.
Регистрация: 17.05.2015
№8 Написал: shturmanflota3 (Сегодня, 17:55) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Вернулся к своем законному обладателю! продезинфицировать после бомжеконского сброда!
Регистрация: 22.07.2012
№7 Написал: Батька (Сегодня, 17:48) #
  • +4
  •  (10)
online

Цитата: Black Fox
говночашка(с)

Сегодня сольёте быкам и с нового сезона за неё самую будете бороться )))
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:46) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
На этой мажорной ноте сказка про то, как Артемушка-дурачок за счастьемтрофеями ходил, благополучно заканчивается smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:36) #
  • +6
  •  (12)

Болеющие против, все еще продолжают чмокать .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№4 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 17:34) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
говночашка(с)

Эвона как штырит от злости и зависти,когда Зенит получал кубок,тоже говночашка была? smile Ну ну детский сад штаны на лямках.
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 17:26) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
говночашка(с)

за 3 место прямая дорога туда joy
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 17:24) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
говночашка(с)


Раньше, когда Зенит выигрывал ЧР, это не была говночашка?
Расформируйтесь и не участвуйте в чемпионате...
Регистрация: 14.06.2015
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:21) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
говночашка(с)


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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