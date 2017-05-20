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Олег Шатов не сыграет в матче против "Локомотива"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов не сыграет в гостевом матче 30-го тура чемпионата России против "Локомотива", сообщает "Спорт-Экспресс".

Вчера 26-летний хавбек пропустил тренировку сине-бело-голубых.
Теги: Шатов Зенит Локомотив
Сегодня, 16:23
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4
(0)
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (0)
online

Без Шатова никаких шансов на победу.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: perekos Самара (Сегодня, 17:53) #
  • -4
  •  (4)
online

пора удирать...

Цитата: BAFOMET
Пора в путь дорогу.... в дорогу дальнюю, дальнюю. В Москву! В ЛЧ!

в ЛЧ


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We are the champions - my friends!!!!
Регистрация: 10.08.2012
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:18) #
  • -3
  •  (7)

ещё один недовольный Луческу, уже пятый..
цыган и здесь станет плакаться и искать виноватых..
сам-то не при чём как всегда smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 16:35) #
  • -8
  •  (12)

Пора в путь дорогу.... в дорогу дальнюю, дальнюю. В Москву! В ЛЧ!
Регистрация: 17.06.2016
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