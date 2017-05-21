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Сергей Прядкин: чемпионат России становится интереснее с каждым годом
Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) становится лучше с каждым годом, хорошим он получился и в сезоне-2016/17. Такое мнение ТАСС высказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Мне кажется, что с точки зрения спортивной составляющей и конкуренции чемпионат с каждым годом становится интереснее", - отметил Прядкин.
"Вы видели, что до последнего тура точно не было известно, кто покидает турнир напрямую, а кто попадает в стыки. Также только сегодня решилось, кто станет второй командой, которая сыграет в Лиге чемпионов, хотя в случае проигрыша ЦСКА туда мог попасть "Зенит". В основном, нам все очень понравилось, потому что турнир выдался очень напряженным, это третья-четвертая такая концовка, когда команды борются до последнего. Например, вы знаете, что "Оренбург", по сути, не дал "Ростову" попасть в еврокубки, куда в итоге пробился "Краснодар", - сказал глава РФПЛ.
"Мне кажется, что с точки зрения спортивной составляющей и конкуренции чемпионат с каждым годом становится интереснее", - отметил Прядкин.
"Вы видели, что до последнего тура точно не было известно, кто покидает турнир напрямую, а кто попадает в стыки. Также только сегодня решилось, кто станет второй командой, которая сыграет в Лиге чемпионов, хотя в случае проигрыша ЦСКА туда мог попасть "Зенит". В основном, нам все очень понравилось, потому что турнир выдался очень напряженным, это третья-четвертая такая концовка, когда команды борются до последнего. Например, вы знаете, что "Оренбург", по сути, не дал "Ростову" попасть в еврокубки, куда в итоге пробился "Краснодар", - сказал глава РФПЛ.
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