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Сергей Прядкин: чемпионат России становится интереснее с каждым годом

Чемпионат Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) становится лучше с каждым годом, хорошим он получился и в сезоне-2016/17. Такое мнение ТАСС высказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

"Мне кажется, что с точки зрения спортивной составляющей и конкуренции чемпионат с каждым годом становится интереснее", - отметил Прядкин.

"Вы видели, что до последнего тура точно не было известно, кто покидает турнир напрямую, а кто попадает в стыки. Также только сегодня решилось, кто станет второй командой, которая сыграет в Лиге чемпионов, хотя в случае проигрыша ЦСКА туда мог попасть "Зенит". В основном, нам все очень понравилось, потому что турнир выдался очень напряженным, это третья-четвертая такая концовка, когда команды борются до последнего. Например, вы знаете, что "Оренбург", по сути, не дал "Ростову" попасть в еврокубки, куда в итоге пробился "Краснодар", - сказал глава РФПЛ.
Теги: Прядкин
Сегодня, 21:13
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№7 Написал: Бриг (Сегодня, 21:53) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Эт.. точно..гы...в этом году , ну очень интересный... smirk
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 21:42) #
  • 0
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Интереснее ? Насмешил... Если и существует интерес, то лишь в том НА КОГО в каждом следующем чемпионате поставят кабинетные решалы РФС и РФПЛ... в прошлом отдавали долги Гинеру за Слуцкого в сборной, а в этом Федуну за РФСовские прощенные долги и по "не навязчивой" просьбе министерских и кремлевских главных болельщиков "Спартака" , никогда ранее (до нынешнего чемпионата) не дававших открыто пожеланий о наступлении часа чемпионства детища "нефтяной иглы". Но МУТКО, все-равно, продолжает навязывать нам версию о честном чемпионате. Как же все достало. Может быть действительно не стоит региональным командам участвовать в этом унизительном спектакле в котором финал расписан задолго до занавеса ???
Регистрация: 25.02.2017
№5 Написал: interested (Сегодня, 21:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лжёт Прядкин по шкурным соображениям. Российский чемпионат, как и весь российский футбол, продолжает пышно разлагаться, гнить на корню. Луческу совершенно прав в оценке нашего чемпа: со стороны видней.
Регистрация: 18.10.2013
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:26) #
  • -1
  •  (3)
online

Стыки - ладно. 24 матча с судейскими "ошибками" в пользу Зины куда девать? Вся страна все поняла, кроме,б*я президента РФПЛ!!!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:24) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Чемпионат Зимбабве тоже интересный, наверное. Только качество где? А, Прядкин?
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Виталий Которов (Сегодня, 21:23) #
  • -3
  •  (3)

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Регистрация: 21.05.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:22) #
  • 0
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"Мне кажется, что с точки зрения спортивной составляющей и конкуренции чемпионат с каждым годом становится интереснее", - отметил Прядкин.

Да уж. smirk
"Жить стало лучше, жить стало веселее: шея стала тоньше, но зато длиннее" (с)
Регистрация: 6.08.2008
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