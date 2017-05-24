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Николас Ломбертс: только начинаю осознавать, что ухожу из "Зенита".
Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что до сих пор не осознал того факта, что он ушёл из российского клуба.
"Я не могу осознать это до конца. Это все еще нереально. Это 10 лет моей жизни. Я много об этом думал в последнее время. И мне кажется, я только начинаю осознавать, что я ухожу из "Зенита". Игра с "Краснодаром" – это было невероятное прощание. Но только когда я улечу из Петербурга на самолете, я пойму, что всё, конец, обратного пути нет. И (непечатное) это будет так ужасно, я так буду скучать по Петербургу. Я много говорил с женой об этом. Ей очень нравится Санкт-Петербург. Но теперь ее жизнь будет намного легче. У нас дочь, ей не придется летать так часто в Петербург, обе бабушки живут в Бельгии. Конечно, она будет очень сильно скучать по городу. Каждый раз в последние два года, когда мы ехали по Троицкому мосту, я говорил ей на своем диалекте: "О (непечатное), как же тут красиво", – цитирует Ломбертса "Фонтанка".
"Я не могу осознать это до конца. Это все еще нереально. Это 10 лет моей жизни. Я много об этом думал в последнее время. И мне кажется, я только начинаю осознавать, что я ухожу из "Зенита". Игра с "Краснодаром" – это было невероятное прощание. Но только когда я улечу из Петербурга на самолете, я пойму, что всё, конец, обратного пути нет. И (непечатное) это будет так ужасно, я так буду скучать по Петербургу. Я много говорил с женой об этом. Ей очень нравится Санкт-Петербург. Но теперь ее жизнь будет намного легче. У нас дочь, ей не придется летать так часто в Петербург, обе бабушки живут в Бельгии. Конечно, она будет очень сильно скучать по городу. Каждый раз в последние два года, когда мы ехали по Троицкому мосту, я говорил ей на своем диалекте: "О (непечатное), как же тут красиво", – цитирует Ломбертса "Фонтанка".
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