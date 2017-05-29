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Маурисио: то, как "Спартак" ко мне отнёсся в конце сезона… Стоило проявить чуть больше уважения
Защитник Маурисио рассказал, как воспринял решение "Спартака" не выкупать его контракт у "Лацио".
"Каждый день в России меня чему-то учил, но сейчас уже ничего не удивляет. Любые трудности встречу с улыбкой. Хотя то, что я скажу дальше, очень серьёзно. Я прошёл две Лиги чемпионов и две Лиги Европы. То, как "Спартак" ко мне отнёсся в конце сезона… Стоило проявить чуть больше уважения. Я приехал из Италии, большой страны, чтобы играть в "Спартаке". Тренер и руководители могли бы подойти ко мне и сказать: "Маурисио, мы не рассчитываем больше на тебя" или "Маурисио, нам не нравится, как ты играешь в футбол". Можно было сказать что угодно, но мне никто ничего так и не объяснил.
Россияне, бразильцы и все остальные расстроились. Я был частью коллектива. Ко мне постоянно подходили с вопросом, останусь ли я в "Спартаке", а я не знал, что ответить. Просто грустил. В 28-м туре в Перми на поле вышли все, кроме меня. В раздевалке я был очень печален и даже плакал. Я абсолютный профессионал, правильно отношусь к делу за пределами поля, провожу свободное время с семьёй, уважаю пространство каждого человека, а со мной обошлись вот так", - цитирует Маурисио "Чемпионат.сом".
"Каждый день в России меня чему-то учил, но сейчас уже ничего не удивляет. Любые трудности встречу с улыбкой. Хотя то, что я скажу дальше, очень серьёзно. Я прошёл две Лиги чемпионов и две Лиги Европы. То, как "Спартак" ко мне отнёсся в конце сезона… Стоило проявить чуть больше уважения. Я приехал из Италии, большой страны, чтобы играть в "Спартаке". Тренер и руководители могли бы подойти ко мне и сказать: "Маурисио, мы не рассчитываем больше на тебя" или "Маурисио, нам не нравится, как ты играешь в футбол". Можно было сказать что угодно, но мне никто ничего так и не объяснил.
Россияне, бразильцы и все остальные расстроились. Я был частью коллектива. Ко мне постоянно подходили с вопросом, останусь ли я в "Спартаке", а я не знал, что ответить. Просто грустил. В 28-м туре в Перми на поле вышли все, кроме меня. В раздевалке я был очень печален и даже плакал. Я абсолютный профессионал, правильно отношусь к делу за пределами поля, провожу свободное время с семьёй, уважаю пространство каждого человека, а со мной обошлись вот так", - цитирует Маурисио "Чемпионат.сом".
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