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Маурисио: то, как "Спартак" ко мне отнёсся в конце сезона… Стоило проявить чуть больше уважения

Защитник Маурисио рассказал, как воспринял решение "Спартака" не выкупать его контракт у "Лацио".

"Каждый день в России меня чему-то учил, но сейчас уже ничего не удивляет. Любые трудности встречу с улыбкой. Хотя то, что я скажу дальше, очень серьёзно. Я прошёл две Лиги чемпионов и две Лиги Европы. То, как "Спартак" ко мне отнёсся в конце сезона… Стоило проявить чуть больше уважения. Я приехал из Италии, большой страны, чтобы играть в "Спартаке". Тренер и руководители могли бы подойти ко мне и сказать: "Маурисио, мы не рассчитываем больше на тебя" или "Маурисио, нам не нравится, как ты играешь в футбол". Можно было сказать что угодно, но мне никто ничего так и не объяснил.

Россияне, бразильцы и все остальные расстроились. Я был частью коллектива. Ко мне постоянно подходили с вопросом, останусь ли я в "Спартаке", а я не знал, что ответить. Просто грустил. В 28-м туре в Перми на поле вышли все, кроме меня. В раздевалке я был очень печален и даже плакал. Я абсолютный профессионал, правильно отношусь к делу за пределами поля, провожу свободное время с семьёй, уважаю пространство каждого человека, а со мной обошлись вот так", - цитирует Маурисио "Чемпионат.сом".
Теги: Маурисио Спартак
Сегодня, 21:06
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53
(5)
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№53 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: sanyapytilin
Логично, просто нормальные люди привыкли, что им говорят хотя бы до свидания...

ты когда на собеседование с работодателем приходишь и после тебе говорят мы вам перезвоним,ты ждешь звонка и устраиваешь истерики потом что тебе никто не позвонил?))Это часть этикета,которая понимается как мы не нуждаемся в ваших услугах и никто никому это не разжевывает,аналогично и тут,понятно что он хотел бы продолжить карьеру в Спартаке,но не подошел тренеру.

Год работы мы приравниваем к собеседованию. Так даже после собеседвания нормальные люди говорят до свидания..
Регистрация: 6.01.2006
№52 Написал: junga Сочи (Сегодня, 22:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Спартак для черных.
зато все знзают, что синит для педерастов


Де Зуев пока единственный каминаутер, так шо не надо тут laughing


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№51 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Цитата: sanyapytilin
Недавно - это 9 лет назад? ))) ух ты...совсем недавно

ты дурила, ты забыл как ты ставил вопрос.
Я тебе ответил на твой вопрос. И привел несколько примеров в течении последних 11 лет.
Опять включаешь девку подзаборную, которая задом крутит.
Чухонец ты. За слова не отвечаешь.
Можно просто признать, что за футболом следишь только последние 5-6 лет. И все. Всем тогда станет все ясно.

Вопрос ставился так, что ЦСКА и Зенит шли по чемпионскому графику, с ваших слов, я сказал, что график этот говно и чемпионами с 62 очками не становятся, на что мне было приведено в прмер чемпионство 9-ти летней давнсти. Клоун ты и писдабол. Отдыхай...
Регистрация: 6.01.2006
№50 Написал: Hitman (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Логично, просто нормальные люди привыкли, что им говорят хотя бы до свидания...

ты когда на собеседование с работодателем приходишь и после тебе говорят мы вам перезвоним,ты ждешь звонка и устраиваешь истерики потом что тебе никто не позвонил?))Это часть этикета,которая понимается как мы не нуждаемся в ваших услугах и никто никому это не разжевывает,аналогично и тут,понятно что он хотел бы продолжить карьеру в Спартаке,но не подошел тренеру.
Регистрация: 20.04.2017
№49 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Недавно - это 9 лет назад? ))) ух ты...совсем недавно

ты дурила, ты забыл как ты ставил вопрос.
Я тебе ответил на твой вопрос. И привел несколько примеров в течении последних 11 лет.
Опять включаешь девку подзаборную, которая задом крутит.
Чухонец ты. За слова не отвечаешь.
Можно просто признать, что за футболом следишь только последние 5-6 лет. И все. Всем тогда станет все ясно.
Регистрация: 22.09.2007
№48 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord_Vik
Цитата: sanyapytilin
Примеры. А пока писдабол именно ты.

успакойся, шура.
ты пропистелся когда настаивал на том, что 62 очка не достаточно, чтоб взять чемпионат.
Я тебе показывал, что были года, и совсем недавно, когда и с меньшим очком брали первое место.

Недавно - это 9 лет назад? ))) ух ты...совсем недавно
Регистрация: 6.01.2006
№47 Написал: Hitman (Сегодня, 22:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Повторюсь, не вижу смысла в этой показухе, когда 45 лет уже....
Рахимича достойно проводили, с золотой медалью и прощанием с болельщиками в перерыве...

Приятно же,когда хотя бы так,хоть как то отдали дань уважения,но в целом ты не прав,когда игрок реально достоин то возраст тут не причем,это же дань уважения,да и для болельщиков лишний праздник и возможность увидеть своего кумира на поле
Регистрация: 20.04.2017
№46 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Примеры. А пока писдабол именно ты.

успакойся, шура.
ты пропистелся когда настаивал на том, что 62 очка не достаточно, чтоб взять чемпионат.
Я тебе показывал, что были года, и совсем недавно, когда и с меньшим очком брали первое место.
Регистрация: 22.09.2007
№45 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Морская свинка
Не продлили аренду этож надо было так не красиво поступить... flushed

Логично, просто нормальные люди привыкли, что им говорят хотя бы до свидания...
Регистрация: 6.01.2006
№44 Написал: Бердын Курбаев (Сегодня, 22:27) #
  • +2
  •  (2)

Хороший человек, не значит - хороший игрок. Каррера знает, что делает.
Тем более, уже месяц назад вся пресса писала, что его выкупать не будут.
Регистрация: 2.05.2017
№43 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:23) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: sanyapytilin
Заметь, это ты съехал с Маурисио на Эльма, поэтому чеши грудь...

с Маурисио уже обговорили тут не стоит и выведенного яйца это история,прежде чем мне писать по поводу легенд,а именно ты написал и начал тему,я на твои вопросы ответил,а тебе и ответить нечего,потому что ты сам знаешь лучше меня что тут не в твою пользу,просто не нужно пытаться на кого то пенять,если у вас в этом отношение дела обстоят куда хуже.

Повторюсь, не вижу смысла в этой показухе, когда 45 лет уже....
Рахимича достойно проводили, с золотой медалью и прощанием с болельщиками в перерыве...

Цитата: Lord_Vik
Да что вы трете с этим саней путилиным.
Это же известный пистабол. Он уже неоднократно припи.зделся во многих спорах на этом форуме.

Примеры. А пока писдабол именно ты.
Регистрация: 6.01.2006
№42 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 22:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Предпосылки к продлению трудового договора между ЦСКА и финским футболистом Романом Еременко отсутствуют. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.
раз
..превращение ЦСКА из редкого героя в частого гостя на вершине получилось куда более противоречивым. Скандалов было много, в биографии армейцев есть матчи против «Зенита», где судьи допускали выгодные москвичам ошибки. Рефери отстранялись от работы после встреч ЦСКА, хотя были и менее заметные, но не менее важные ляпы. Скандалы и чемпионства шли рука об руку.
два
Фраза «это Гинер все купил» в российском футболе особенная. Она подчеркивает брезгливость и является комплиментом. Спору нет, президент у армейцев ловкий и знает, как незаметно управлять многими важными процессами в российском футболе.
три
достаточно, пончик?!
так что, ротик прикрой, "правдолюб"! smirk


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№41 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:14) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да что вы трете с этим саней путилиным.
Это же известный пистабол. Он уже неоднократно припи.зделся во многих спорах на этом форуме.
Регистрация: 22.09.2007
№40 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да чё обижаться просто не выдержал конкуренцию или игра твоя не впечатляла карреру тут ещё нужно упомянуть о лимите ,при прочих равных в состав нужно было ставить россиян вот и играли джикия и кутепов
Регистрация: 6.05.2016
№39 Написал: Морская свинка Кмв (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не продлили аренду этож надо было так не красиво поступить... flushed
Регистрация: 29.05.2017
№38 Написал: Hitman (Сегодня, 22:12) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Заметь, это ты съехал с Маурисио на Эльма, поэтому чеши грудь...

с Маурисио уже обговорили тут не стоит и выведенного яйца это история,прежде чем мне писать по поводу легенд,а именно ты написал и начал тему,я на твои вопросы ответил,а тебе и ответить нечего,потому что ты сам знаешь лучше меня что тут не в твою пользу,просто не нужно пытаться на кого то пенять,если у вас в этом отношение дела обстоят куда хуже.
Регистрация: 20.04.2017
№37 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:08) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Играть научись, епт


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№36 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: sanyapytilin
Прощальный матч вчера был у Тотти, а у вас с Титовым и Тихоновым был именно цирк.

ты на вопросы ответь, у кого из ваших хоть один прощальный матч был?по поводу Тотти съезжать не надо,ты за свое Цирковое Сборище Клоунов Аутистов ответь

Заметь, это ты съехал с Маурисио на Эльма, поэтому чеши грудь...
Регистрация: 6.01.2006
№35 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 22:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не уровень, спасибо и досвидания..


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№34 Написал: Hitman (Сегодня, 22:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Прощальный матч вчера был у Тотти, а у вас с Титовым и Тихоновым был именно цирк.

ты на вопросы ответь, у кого из ваших хоть один прощальный матч был?по поводу Тотти съезжать не надо,ты за свое Цирковое Сборище Клоунов Аутистов ответь,а то вы привыкли на других тыкать и осуждать,сами палец о палец для своих легенд не ударили,но других мы осуждаем и съезжаем с ответов,или у вас совсем легенд больше нет чтобы прощальный матч провести?
Регистрация: 20.04.2017
№33 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: sanyapytilin
И вопрос задал я про уход, а не про этот цирк с прощальным матчем.

отдать почести ветеранам команды, которые отдавали все силы и бились за твой клуб.
А у вас прощальный матч оказывается к цирку приравнивается,понятно ЦСКА-Цирковое Сборище Клоунов Аутистов

Цитата: sanyapytilin
Семак, дурачиня, ушел в ПСЖ, еще раз, в ПСЖ, понимаешь? Не в Химки или в Казахстан, а в ПСЖ.
А Радимов питерский воспитанник, даже 100 матчей за ЦСКА не сыграл...может его в зал славы)))))))

типичное Гинеровское мышление,все только чтоб не платить,Аленичев тоже уезжал в Европу и у него был прощальный матч,ладно я даже углубляться не буду , а помимо них хоть кому то Гинер устроил прощальный матч?или опять все в ПСЖ убежали...

Прощальный матч вчера был у Тотти, а у вас с Титовым и Тихоновым был именно цирк.
Регистрация: 6.01.2006
№32 Написал: SHRЕК (Сегодня, 21:59) #
  • -3
  •  (5)

Свинючник такой свинючник )))
Регистрация: 11.02.2017
№31 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:59) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Блин, без голубой тематики хоть одна ветка будет? angry


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№30 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Цитата: Hitman
правильно,больного игрока мы выкинем на улицу,а наркомана будем держать и платить

Никто никого не держит,но ЦСКА никого не бросает и не опрокидывает с контрактом как спам это факт!Так что завали пятачек,свинка,спам снова поступил по-свински и не отмазывайся! laughing


Дичь..
Большой игрок из большой страны на поверку оказался хуже наших существующих .
А раз он был в аренде- срок закончился,д денежку получил, иди домой. Всё

Это не наркоману уши греть- мол, не бросим, мол, отстоим, дождёмси, а на деле-слить нарка по тихой грусти


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№29 Написал: Hitman (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Никто никого не держит,но ЦСКА никого не бросает и не опрокидывает с контрактом как спам это факт!

аргументируй.Кто Маурисио опрокинул с контрактом? если он был в аренде,аренда закончилась,дальше в его услугах клуб не нуждается
Регистрация: 20.04.2017
№28 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:55) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Брали в аренду для подмены в случае чего.
Спасибо, свое дело сделал. Плохого слова в адрес не услышишь.
Не за бесплатно играть приехал.

Удачи дальше.
Регистрация: 22.09.2007
№27 Написал: Hitman (Сегодня, 21:54) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
И вопрос задал я про уход, а не про этот цирк с прощальным матчем.

отдать почести ветеранам команды, которые отдавали все силы и бились за твой клуб.
А у вас прощальный матч оказывается к цирку приравнивается,понятно ЦСКА-Цирковое Сборище Клоунов Аутистов

Цитата: sanyapytilin
Семак, дурачиня, ушел в ПСЖ, еще раз, в ПСЖ, понимаешь? Не в Химки или в Казахстан, а в ПСЖ.
А Радимов питерский воспитанник, даже 100 матчей за ЦСКА не сыграл...может его в зал славы)))))))

типичное Гинеровское мышление,все только чтоб не платить,Аленичев тоже уезжал в Европу и у него был прощальный матч,ладно я даже углубляться не буду , а помимо них хоть кому то Гинер устроил прощальный матч?или опять все в ПСЖ убежали...
Регистрация: 20.04.2017
№26 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:52) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
правильно,больного игрока мы выкинем на улицу,а наркомана будем держать и платить

Никто никого не держит,но ЦСКА никого не бросает и не опрокидывает с контрактом как спам это факт!Так что завали пятачек,свинка,спам снова поступил по-свински и не отмазывайся! laughing
Регистрация: 24.10.2007
№25 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Я приехал из Италии, большой страны, чтобы играть в "Спартаке".

Как будто одолжение сделал - приехал из большой страны в какую то тьму таракань, чтобы играть в каком то там "Спартаке" - за державу и великий клуб как то обидно...


--------------------
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Регистрация: 25.10.2008
№24 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 21:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тема для того, чтобы встрепенулись ишаки с тупорылыми.
Налетели как мухи.
А к Маурисио, который почти не играл, должны были подойти с объяснениями? Адекватному человеку должно быть все понятно и так.
Должен благодарить , что провел сезон в ТАКОЙ КОМАНДЕ!!!
Регистрация: 11.06.2016
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