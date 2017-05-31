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Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита"
Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" – исполнительного директора. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора клуба.
В клубе был создан аппарат при председателе правления "Зенита". Его руководителем был назначен Тогрул Мамедов, ранее работавший советником генерального директора в аппарате управления ЗАО "Газпром инвест Юг". В сезоне-2011/12 он был главой наблюдательного совета хоккейного ЦСКА.
В состав аппарата также войдут Максим Митрофанов, назначенный на должность советника председателя правления по стадиону и спортивной инфраструктуре. Вадим Пархачев будет отвечать за экономику и финансы. До настоящего времени Пархачев был заместителем финансового директора РФС. Елена Еремеева займётся аудитом и внутренним контролем. Ранее она работала директором по экономике и финансам "Зенита" и занимала должность финансового директора РФС.
ФК "Зенит"
В клубе был создан аппарат при председателе правления "Зенита". Его руководителем был назначен Тогрул Мамедов, ранее работавший советником генерального директора в аппарате управления ЗАО "Газпром инвест Юг". В сезоне-2011/12 он был главой наблюдательного совета хоккейного ЦСКА.
В состав аппарата также войдут Максим Митрофанов, назначенный на должность советника председателя правления по стадиону и спортивной инфраструктуре. Вадим Пархачев будет отвечать за экономику и финансы. До настоящего времени Пархачев был заместителем финансового директора РФС. Елена Еремеева займётся аудитом и внутренним контролем. Ранее она работала директором по экономике и финансам "Зенита" и занимала должность финансового директора РФС.
ФК "Зенит"
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