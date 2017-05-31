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Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита"

Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" – исполнительного директора. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора клуба.

В клубе был создан аппарат при председателе правления "Зенита". Его руководителем был назначен Тогрул Мамедов, ранее работавший советником генерального директора в аппарате управления ЗАО "Газпром инвест Юг". В сезоне-2011/12 он был главой наблюдательного совета хоккейного ЦСКА.

В состав аппарата также войдут Максим Митрофанов, назначенный на должность советника председателя правления по стадиону и спортивной инфраструктуре. Вадим Пархачев будет отвечать за экономику и финансы. До настоящего времени Пархачев был заместителем финансового директора РФС. Елена Еремеева займётся аудитом и внутренним контролем. Ранее она работала директором по экономике и финансам "Зенита" и занимала должность финансового директора РФС.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 18:19
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№16 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:06) #
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online

Старые кормушку освободили теперь новым надо подкормится! На роботу сразу с пилами приходят! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№15 Написал: кандид (Сегодня, 19:54) #
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  •  (2)
online

Ну теперяча у бомжей попрет ! Сколь пузанов в руководстве собрали . Бабла бы еще покинули .
Регистрация: 29.09.2016
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:28) #
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  •  (2)
online

Цитата: vlees1
решили всех поменять

Ага, друг на друга. Сторожа - в сантехники, пресс-секретаря - в пресс-секретутки laughing Ща прям завтра у них коммунизм приключиться и Хульк верхом на Векселе приедет 100 млн отбивать stuck_out_tongue_closed_eyes
Точно говорю - в Питере начался грибной сезон!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№13 Написал: vlees1 (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Питерского шапито уже не знает что делать,решили всех поменять,а результат опять будет один,ладно хоть с этого сезона 3 место в лч попадет relieved
Регистрация: 13.05.2017
№12 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:03) #
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online

Цитата: Blessing
Нешто ваш колхоз Попечительский совет сократил???
Как же вам без него, да и слышал, Барселона намерена к вам приехать по обмену опытом, как раз насчет Попечительского совета???

попечительский совет входит в штат клуба?тебя похоже не только крышкой накрыло,но и канализационным люком))
Регистрация: 13.05.2017
№11 Написал: Black Fox (Сегодня, 19:01) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Свиней пора тушить, а то сгорят бедняги blush


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№10 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 19:00) #
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online

Цитата: Sidhe
Плеснинга например возмите - бл*дь со стажем

это которого в детстве накрыло крышкой от унитаза?
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ооо Наш Спартак Москва
умные люди штат сокращают

Нешто ваш колхоз Попечительский совет сократил??? confused
Как же вам без него, да и слышал, Барселона намерена к вам приехать по обмену опытом, как раз насчет Попечительского совета???
Очень легкомысленно с вашей стороны, очень непродуманное решение.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: Black Fox (Сегодня, 18:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Как всегда свиньи больше всех волнуются за нас laughing


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:55) #
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  •  (10)
online

Бл*дей надо менять, а не кровати переставлять. Плеснинга например возмите - бл*дь со стажем smile


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 18:52) #
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  •  (4)
online

умные люди штат сокращают,чтобы уменьшить бюрократию и повысить эффективность,зенит же его раздувает по принципу у каждого дворника должен быть начальник,шапито должно продолжаться,запасаемся попкорном sweat_smile
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:34) #
  • +2
  •  (10)

Колхоз какой-то. Правление, бригадиры. Заведующий конюшней, счетовод, механики разные.В общем и третьего места не видать Зениту в этом сезоне. Больше на ОПГ похоже, а руководить будет коза-ностра и синьор Манчини.
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:33) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
.видимо "хороший" человек..умеет воровать..
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
потуги перед смертью)


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 18:31) #
  • +5
  •  (11)

Пивоваров будет варить "Миллер"
Регистрация: 7.05.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 18:30) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
В клубе был создан аппарат при председателе правления "Зенита"

всё ясно.. когда используется подобная риторика, ничего хорошего ждать не приходится.. Изменения направлены на бюрократизацию принятий решений, а не эффективность...
Регистрация: 16.03.2010
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