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20:04
Президент Татарстана порекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вопрос возвращения Бердыева (3)
Президент Татарстана порекомендовал руководству "Рубина" рассмотреть вопрос возвращения Бердыева (3)
18:19
Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" (16)
Павел Пивоваров назначен на должность первого заместителя председателя правления "Зенита" (16)
17:27
Илья Абаев покидает "Локомотив" (2)
Илья Абаев покидает "Локомотив" (2)
16:17
Криштиану Роналду: "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше
Криштиану Роналду: "Ювентус" - отличная команда, но мне кажется, что мы смотримся на их фоне лучше
12:29
СМИ: "Рубин" в течение двух дней определится, останется ли тренером Грасия, или будет назначен Бердыев (8)
СМИ: "Рубин" в течение двух дней определится, останется ли тренером Грасия, или будет назначен Бердыев (8)
СМИ: Каррера на два года продлит контракт со "Спартаком"
Главный тренер "Спартака" итальянец Массимо Каррера подпишет новое соглашение с клубом, утверждает "Спорт-Экспресс". Сообщается, что контракт будет продлен на два года.
В прошедшем сезоне "Спартак" под руководством итальянского специалиста впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.
В прошедшем сезоне "Спартак" под руководством итальянского специалиста впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.
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