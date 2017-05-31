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СМИ: Каррера на два года продлит контракт со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" итальянец Массимо Каррера подпишет новое соглашение с клубом, утверждает "Спорт-Экспресс". Сообщается, что контракт будет продлен на два года.

В прошедшем сезоне "Спартак" под руководством итальянского специалиста впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 20:12
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№6 Написал: adminisvinopid4ri (Сегодня, 20:23) #
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online

надо на побольше и неустойку завысить а то уже осенью во всех телеках страны
карера иди сюда еп...
Регистрация: 31.05.2017
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:23) #
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online

два года минимум бомжекони наши stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 20:23) #
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online

И с чего бы вдруг? stuck_out_tongue_winking_eye


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: trent (Сегодня, 20:23) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
ништяк...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№2 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 20:20) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Супер
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:16) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
отличная новость)
Регистрация: 3.11.2016
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