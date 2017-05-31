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Артем Дзюба: будут предложения из Европы - буду рассматривать, пока нет смысла об этом говорить

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба готов рассмотреть предложения выступать в Европе.

"Я никогда не говорил, что не хочу уезжать из России в Европу, будут предложения - буду рассматривать, а пока об этом говорить смысла нет. Мечтать о чем-то, говорить хочу быть там-то или там-то, это не мое; мечты мечтами, а реальность реальностью. Будут конкретные предложения - буду рассматривать. Никогда не говорил, что не хочу уехать в Европу", - цитирует Дзюбу ТАСС.
Теги: Дзюба Зенит Сборная России
Вчера, 23:31
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(3)
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 01:24) #
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что за бред? кто Дзюбе в Европе будет 3 ляма в год платить
Регистрация: 8.01.2017
№5 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 00:19) #
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  •  (2)

Что то сегодня какой то день дзюбы.
Регистрация: 2.03.2017
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Вчера, 23:58) #
  • 0
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Цитата: Кир Мяс
твое место - это Зенит

Ну, ещё Кипр есть, Сан-Марино, Мальта...
Все эти страны с хорошим климатом.
Правда, в футбол ТАМ как-то не очень пылят...
Зато будет у них "приглашённой звездой"! laughing
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Sidhe (Вчера, 23:50) #
  • 0
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Цитата: Кир Мяс
твое место - это Зенит


Вот-вот. Возле крестовской самой большой параши laughing


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№2 Написал: Сабака-бабака (Вчера, 23:39) #
  • +2
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Тебя в европе только икея может купить .... На табуретки .....
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:35) #
  • +2
  •  (6)
online

твое место - это Зенит
Регистрация: 20.04.2016
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