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Илья Кутепов: Черчесов и Каррера? Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций-2017.

"Черчесов и Каррера? Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней. Отличия заключаются не только в тренировках. Дисциплина в сборной? В каждом упражнении, в каждом движении ты должен быть сконцентрирован на сто процентов – это первое и главное требование. А запрета на смех нет и быть не может. Конечно, без улыбок на тренировках не обходится, так что всё нормально. Конкретных табу нет, штрафов тоже. Станислав Саламович даёт свободу, потому что знает: мы все – профессионалы и взрослые люди", - цитирует Кутепова "Спорт-Экспресс".
Теги: Кутепов Каррера Черчесов Сборная России Спартак
Сегодня, 01:04
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