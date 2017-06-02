Виктор Васин: сборной России надо возвращать свою добрую репутацию

Защитник сборной России Виктор Васин рассказал о проходящем в Австрии сборе в преддверии Кубка Конфедераций.– Было повреждение икроножной мышцы – неделю перед "Анжи" не тренировался и сыграл тот матч через боль. Но сейчас все в полном порядке, ничего не беспокоит, работаю по полной программе.– Они, наоборот, воспринимаются, чуть легче, поскольку организм не вышел из боевого состояния. Из отпуска-то в любом случае приходишь частично растренированным.– Морально – абсолютно. Что касается спортивной составляющей, то тут свою состоятельность надо подтверждать постоянно – даже более опытным, чем я, футболистам. Меня же только в последнее время стали вызывать регулярно – то есть, еще доказывать и доказывать. А что касается ответственности, то она у всех общая – каждый из нас понимает, что сборной надо не просто добиваться результата, а и возвращать свою добрую репутацию у болельщиков.– Пока – нет. Может быть, когда вернемся в Москву, появится. Если, конечно, не выпаду из состава.– По тому, как все складывалось – это положительный результат. Но все будет зависеть от того, попадем ли мы в групповой этап Лиги чемпионов. Именно отборочные матчи к нему и дадут окончательную оценку сезону 2016/17.– Ярких матчей, полных стадионов и, чего очень хотелось бы – радости российских болельщиков от игры своей сборной.– В качестве цели – да. Знаю, что для ее выполнения нужно очень много работать над собой и не только на поле, но и в быту. Но я к этой работе готов.