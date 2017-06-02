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Виктор Васин: сборной России надо возвращать свою добрую репутацию

Защитник сборной России Виктор Васин рассказал о проходящем в Австрии сборе в преддверии Кубка Конфедераций.

– В каком физическом состоянии вы приехали в Австрию?

– Было повреждение икроножной мышцы – неделю перед "Анжи" не тренировался и сыграл тот матч через боль. Но сейчас все в полном порядке, ничего не беспокоит, работаю по полной программе.

– Усталость после сезона не мешает переносить весьма приличные нагрузки?

– Они, наоборот, воспринимаются, чуть легче, поскольку организм не вышел из боевого состояния. Из отпуска-то в любом случае приходишь частично растренированным.

– В сборной вы играете раз в год, провели всего 4 матча, все товарищеские. По большому счету новичок, а уже самый опытный в обороне. Чувствуете повышенную ответственность? И вообще – полностью уже освоились здесь?

– Морально – абсолютно. Что касается спортивной составляющей, то тут свою состоятельность надо подтверждать постоянно – даже более опытным, чем я, футболистам. Меня же только в последнее время стали вызывать регулярно – то есть, еще доказывать и доказывать. А что касается ответственности, то она у всех общая – каждый из нас понимает, что сборной надо не просто добиваться результата, а и возвращать свою добрую репутацию у болельщиков.

– Есть предчувствие какого-то очень крупного турнира?

– Пока – нет. Может быть, когда вернемся в Москву, появится. Если, конечно, не выпаду из состава.

– С каким настроением вы приехали в сборную? ЦСКА закончил сезон на втором месте – это успех или неудача?

– По тому, как все складывалось – это положительный результат. Но все будет зависеть от того, попадем ли мы в групповой этап Лиги чемпионов. Именно отборочные матчи к нему и дадут окончательную оценку сезону 2016/17.

– Чего ждете от Кубка Конфедераций?

– Ярких матчей, полных стадионов и, чего очень хотелось бы – радости российских болельщиков от игры своей сборной.

– Мысли о чемпионате мира уже посещают?

– В качестве цели – да. Знаю, что для ее выполнения нужно очень много работать над собой и не только на поле, но и в быту. Но я к этой работе готов.

РФС
Теги: Васин Сборная России
Сегодня, 02:24
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