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Дмитрий Булыкин: никакой должности в штабе "Локомотива" у меня нет

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин рассказал, по какой причине он принял сегодня участие в совете директоров столичного клуба.

"Никакой должности в штабе "Локомотива" у меня нет. Меня просто пригласили на совет директоров – мало спрашивали, всё решали без меня. В основном слушал, давал свою оценку как эксперт. Обсуждали итоги выступления "Локомотива" в сезоне", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
Теги: Булыкин Локомотив
Сегодня, 18:11
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