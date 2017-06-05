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Тульский "Арсенал" определится с новым тренером через два-три дня

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов заявил, что руководство клуба намерено определиться с тренерским штабом команды на следующий сезон в ближайшие дни.

"В ближайшее время, может быть, через два-три дня наступит ясность. Больше ничего не могу сказать, есть наблюдательный совет, есть президент клуба, решения принимаются ими", - цитирует Балашова "Р-Спорт".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 21:06
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