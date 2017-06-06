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Дмитрий Кириченко может перейти в "Рубин" вслед за Бердыевым

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко покинет команду в ближайшее время, сообщает "Спорт-Экспресс".

40-летний специалист работал в тренерском штабе клуба с 2014 года.

По нашим данным, завтра клуб объявит имя нового наставника. Им станет белорусский специалист Леонид Кучук, последним местом работы которого была украинская "Сталь". Не исключено, что Кириченко последует за Курбаном Бердыевым в "Рубин".
Теги: Кириченко Бердыев Рубин Ростов
Сегодня, 18:26
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(2)
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 19:44) #
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Скоро и ростовских бабушек и болельщиков в Казань перетащат!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:48) #
  • -1
  •  (1)

Лучше бы оставили в Ростове, с бердыевскими коснспектами
Регистрация: 29.08.2016
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