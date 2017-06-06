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Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
Роман Широков: с приходом Бердыева "Рубин" может вклиниться в московско-питерско-краснодарскую тусовку
Дмитрий Кириченко может перейти в "Рубин" вслед за Бердыевым
Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко покинет команду в ближайшее время, сообщает "Спорт-Экспресс".
40-летний специалист работал в тренерском штабе клуба с 2014 года.
По нашим данным, завтра клуб объявит имя нового наставника. Им станет белорусский специалист Леонид Кучук, последним местом работы которого была украинская "Сталь". Не исключено, что Кириченко последует за Курбаном Бердыевым в "Рубин".
40-летний специалист работал в тренерском штабе клуба с 2014 года.
По нашим данным, завтра клуб объявит имя нового наставника. Им станет белорусский специалист Леонид Кучук, последним местом работы которого была украинская "Сталь". Не исключено, что Кириченко последует за Курбаном Бердыевым в "Рубин".
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