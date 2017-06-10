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Агент: будущее Кришито может решиться в течение недели

Будущее защитника "Зенита" Доменико Кришито может решиться в течение ближайшей недели, сообщил представитель футболиста Андреа Д`Амико.

"Сейчас не могу сказать ничего о будущем Кришито. Думаю, в течение недели какая-то определенность наступит", - цитирует агента "Р-Спорт".
Теги: Зенит Кришито
Сегодня, 17:44
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№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 17:51) #
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Нельзя сказать, что Кришито превратился в среднего игрока, как и нельзя сказать, что он играет блестяще. Ему надо менять условия, за столько лет не выучить русский язык? Ему у нас скучно и только деньги поддерживали его интерес. Счастливого пути, Зенит без него определенно не пропадет.
Регистрация: 17.07.2014
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