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Иван Черенчиков стал игроком "Балтики"

Защитник Иван Черенчиков, ранее покинувший "Амкар", пополнил состав "Балтики", информирует официальный сайт клуба.

32-летний футболист подписал контракт с калининградской командой по схеме "1+1".
Теги: Балтика
Сегодня, 19:09
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