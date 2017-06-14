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Коста Барбарусес: я получил полезный опыт, когда выступал за "Аланию"

Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес считает, что период выступления за владикавказскую "Алания" был полезным опытом в его карьере.

"Алания" тогда играла в первом дивизионе, футбол там был очень силовой, много борьбы. Мне был всего 21 год, и это был очень полезный опыт для меня.

Я помню тренера Владимира Газзаева, а из игроков - Арсена Хубулова и Тамаша Пришкина, с которым я поддерживаю отношения", - цитирует форварда ТАСС.
Теги: Алания
Сегодня, 20:14
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