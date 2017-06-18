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Игорь Колыванов: сборная России переиграла новозеландцев во всех компонентах

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал победу команды в матче против Новой Зеландии (2:0) на Кубке Конфедераций.

"Сборная России переиграла новозеландцев во всех компонентах. Я ждал большего от нашего соперника. Может быть, сказался перелет. Наша команда была очень уверена в своих силах. Создали большое количество моментов: два раза попали в штангу, был выход один на один, пенальти не назначили. Могли закончить матч и со счетом 5:0. При этом не предоставили сопернику ни одного шанса забить. Был у них сильный удар, который отразил Акинфеев, но там все было не настолько серьезно. Так что наши ребята молодцы", - цитирует Колыванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Колыванов Сборная России
Сегодня, 09:15
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№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:41) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
А попробуйте с ними в регби погонять..

ну в ответку можно и им с нами в хоккей
а тут нашли примерно одинаковый уровень)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
А попробуйте с ними в регби погонять..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:32) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
нашли кого обыгрывать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 09:21) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Да закройте вы все уже свои рты. Это всего лишь Новая Зеландия.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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