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Курбан Бердыев: в "Ростов" пришли профессионалы, которые должны помочь команде
Бывший главный тренер "Ростова" Курбан Бердыев прокомментировал перемены в донском клубе.
Ранее стало известно о том, что президентом "Ростова" назначен Арташес Арутюнянц, ранее входивший в совет директоров клуба, а спортивным директором стал Алексей Рыскин, работавший в клубе в селекционном отделе.
"В "Ростов" пришли профессионалы, которые должны помочь команде. Арташес и Алексей помогали клубу в последние время и их поддержка была очень важна. Очень рад, что теперь они официально в клубе и надеюсь, что у "Ростова" все будет хорошо", - цитирует Бердыева "Спорт-Экспресс".
Ранее стало известно о том, что президентом "Ростова" назначен Арташес Арутюнянц, ранее входивший в совет директоров клуба, а спортивным директором стал Алексей Рыскин, работавший в клубе в селекционном отделе.
"В "Ростов" пришли профессионалы, которые должны помочь команде. Арташес и Алексей помогали клубу в последние время и их поддержка была очень важна. Очень рад, что теперь они официально в клубе и надеюсь, что у "Ростова" все будет хорошо", - цитирует Бердыева "Спорт-Экспресс".
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