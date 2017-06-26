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Никита Симонян: техком РФС обсудит выступление сборной на Кубке конфедераций после турнира

Технический комитет РФС по окончании Кубка конфедераций обсудит выступление сборной страны на турнире, а также подготовку команды к чемпионату мира 2018 года, заявил первый вице-президент РФС, председатель техкома Никита Симонян.

"Разумеется, соберем технический комитет, поговорим о выступлении на Кубке конфедераций. Мне думается, ругать ребят не за что. В целом вижу, что отзывы о команде хорошие. Она билась, старалась. Думаю, по окончании Кубка конфедераций и перед стартом чемпионата России пообщаемся со Станиславом Саламовичем, соберемся, поговорим. Точной даты пока нет. Также обсудим и подготовку к чемпионату мира: график матчей, сборов и так далее", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян
Вчера, 22:17
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№4 Написал: ragnik г.Орел (Вчера, 23:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Развели кормушек для дармоедов - тех.комитет, комитет по этике ... А балом править будет живая мумия Н.Симонян. Вы объясните людям какой толк от ваших всяких комитетов. Уже не знаете кого и куда пристроить. Напридумывали должностей и создают видимость что радеют за наш отечественный футболе. И ведь сидят и получают немалые деньги...
Регистрация: 5.04.2016
№3 Написал: sanyapytilin (Вчера, 22:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Да ладно вам, мы ругаем нашу хоккейную сборную, когда она ЧМ не выигрывает, а тут футбол, после СССР сплошное разочарование. Вы реально что-то ждёте? Вспомните, как мы попали на ЧЕ 08, чудо, ребята...и там по сути один матч, матч эмоций, на которые повелись Нидерланды. И потом наш уровень в 1/2...
Нечего ждать, пока из СДЮШОР берут за деньги в команды...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Antip7 (Вчера, 22:52) #
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Вы не в целом смотрите, а на детали.
Конечно, комментаторы с полупустым стаканом на сайтах могут сколько угодно утверждать, что мы КМ18 уже слили, а ваши посиделки пять закончатся тем, что все хорошо и прекрасно.. и мол, "на сегодняшний день все равно ничего не изменить".. - знаете как называется такая позиция? - "Нам все по...ю! Дайте спокойно пилить золотые гири"

В целом все неплохо, а в деталях -караул!!
И вот собственно детали:

Черчесов и его команда по физ. подготовке плохо физически подготовили сборников (не надо списывать на тяжелый сезон, у португальцев он был тяжелее, что не помешало им взять группу полностью). Наши играют ровно один тайм, прессингуют соперника плохо, теряют концентрацию после нескольких забегов.

Играют сборники нормально. Но одна и та же ошибка становится роковой - навес из глубины, удар головой и нам гол. Три мяча мы пропустили в этом ключе.. учитывая то, что команда провела довольно много товарищеских матчей, и не увидеть эту проблему, и не исправить ее. Слов нет.

Атака, все хорошо, мужики бьются на поле, но все острые моменты получаются случайно.. это болезнь команд Слуцкого и Капелло. До сих пор нет быстрого обостряющего паса, прессинга и подбора.. его просто нет, ведь игроки расположены неправильно, и ленятся прессинговать, отдавая пространство сопернику.

Состав:
Это долгий разговор. Лучше одной фразой, Черчесов не ошибся ни с составом, ни с вызовом (только Миранчуку дал мало времени, и Шишкин лишний).. Черчесов ошибся с правильным использованием сильных качеств игроков.

Ну и Акинфеев, который не может перебороть сам себя. Дайте же ему конкуренцию

Вывод: При Черчесове появилось желание играть, но класс так и не появился, хотя тот же Бердыев из этого состава мог выжать больше. По сути это та же сборная, что и на ЧЕ16, только с большим настроем.. на один тайм
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: петя365 (Вчера, 22:42) #
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Старая печальная картинка
Дорогие товарисчи ! ( падает внутри трибуны )
Позвольте мне обсудить выступление сборной ( падает с трибуны на пол
Его устанавливают назад )
От имени и по поручению нашего народа заклеймить ( ищет список )
Падает через трибуну
Аплодисменты
Секретарь - На этом наше собрание закрыто
Ура !!
Регистрация: 7.05.2017
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