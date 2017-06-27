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Источник: Кудряшову готовы платить в Турции более 2 млн евро в год

Защитник "Ростова" Фёдор Кудряшов в настоящее время выбирает между несколькими вариантами продолжения карьеры, сообщает "Чемпионат.сом".

К 30-летнему футболисту есть предметный интерес клубов первой шестёрки чемпионата Турции, которые готовы платить игроку € 2-2,5 млн в год. Но россиянин будет рассматривать предложения только от "Бешикташа", "Фенербахче" и "Галатасарая". При этом Фёдор сомневается, стоит ли ехать в Турцию, из-за последних событий в этой стране.

Однако на данный момент Кудряшов ближе всего к переходу в "Рубин" из-за хороших отношений с тренером Курбаном Бердыевым. В контракте Фёдора есть опция выкупа (€ 2 млн), которой казанцы, вероятно, и воспользуются.
Теги: Кудряшов Ростов Рубин Трансферы
Сегодня, 20:30
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№1 Написал: Чучундра (Сегодня, 20:46) #
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Кудряшов начинает напоминать Шаронова)))Может всё-таки шаман делать хороших защитников.
Регистрация: 22.05.2016
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