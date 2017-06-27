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Источник: Кудряшову готовы платить в Турции более 2 млн евро в год
Защитник "Ростова" Фёдор Кудряшов в настоящее время выбирает между несколькими вариантами продолжения карьеры, сообщает "Чемпионат.сом".
К 30-летнему футболисту есть предметный интерес клубов первой шестёрки чемпионата Турции, которые готовы платить игроку € 2-2,5 млн в год. Но россиянин будет рассматривать предложения только от "Бешикташа", "Фенербахче" и "Галатасарая". При этом Фёдор сомневается, стоит ли ехать в Турцию, из-за последних событий в этой стране.
Однако на данный момент Кудряшов ближе всего к переходу в "Рубин" из-за хороших отношений с тренером Курбаном Бердыевым. В контракте Фёдора есть опция выкупа (€ 2 млн), которой казанцы, вероятно, и воспользуются.
К 30-летнему футболисту есть предметный интерес клубов первой шестёрки чемпионата Турции, которые готовы платить игроку € 2-2,5 млн в год. Но россиянин будет рассматривать предложения только от "Бешикташа", "Фенербахче" и "Галатасарая". При этом Фёдор сомневается, стоит ли ехать в Турцию, из-за последних событий в этой стране.
Однако на данный момент Кудряшов ближе всего к переходу в "Рубин" из-за хороших отношений с тренером Курбаном Бердыевым. В контракте Фёдора есть опция выкупа (€ 2 млн), которой казанцы, вероятно, и воспользуются.
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