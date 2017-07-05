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Роберт Евдокимов: на сборную России не оказывает давления то, что они не могут добиться результата

Бывший тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов заявил, что высказывания о том, что сборная России практически никогда не может добиться нужного результата в решающих матчах, не оказывают давления на футболистов.

"Уверен, что нет. Матчи, которые были несколько месяцев, а то и лет назад, не влияют на исход сегодняшней игры. Футболисты же не выходят на поле с мыслями о том, как кто-то сыграл за сборную Россию несколько лет назад в том или ином матче", - приводят слова Евдокимова "Известия".
Теги: Евдокимов Сборная России
Сегодня, 00:30
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