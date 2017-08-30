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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Амкар" продает билеты на матч против ЦСКА от 300 рублей
Сегодня началась онлайн-продажа билетов на матч 9 тура чемпионата России "Амкар" – ЦСКА. Игра состоится в пятницу, 8 сентября. Начало встречи в 19.30.
Кроме того, продажа билетов организована в двух торговых точках: на первом этаже ТЦ "Колизей – Atrium" (ул. Ленина, 60, время работы с 10.00 до 21.00) и в продовольственном сегменте ТРК "Столица" (ул.Мира, 41, время работы с 10.00 до 21.00).
Отметим, что цены на билеты без скидок начинаются от 300 рублей, поскольку матч по классификации пермяков входит в категорию "Топ".
ФК "Амкар"
Кроме того, продажа билетов организована в двух торговых точках: на первом этаже ТЦ "Колизей – Atrium" (ул. Ленина, 60, время работы с 10.00 до 21.00) и в продовольственном сегменте ТРК "Столица" (ул.Мира, 41, время работы с 10.00 до 21.00).
Отметим, что цены на билеты без скидок начинаются от 300 рублей, поскольку матч по классификации пермяков входит в категорию "Топ".
ФК "Амкар"
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