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"Амкар" продает билеты на матч против ЦСКА от 300 рублей

Сегодня началась онлайн-продажа билетов на матч 9 тура чемпионата России "Амкар" – ЦСКА. Игра состоится в пятницу, 8 сентября. Начало встречи в 19.30.

Кроме того, продажа билетов организована в двух торговых точках: на первом этаже ТЦ "Колизей – Atrium" (ул. Ленина, 60, время работы с 10.00 до 21.00) и в продовольственном сегменте ТРК "Столица" (ул.Мира, 41, время работы с 10.00 до 21.00).

Отметим, что цены на билеты без скидок начинаются от 300 рублей, поскольку матч по классификации пермяков входит в категорию "Топ".

ФК "Амкар"
Теги: Амкар ЦСКА
Сегодня, 21:13
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(0)
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
совсем даром за конечпок
Регистрация: 9.03.2017
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