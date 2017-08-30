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Иван Соловьёв: в Европе не "пихают" на тренировках и тренер не орёт матом

Полузащитник петербургского "Динамо" Иван Соловьёв рассказал об опыте выступления в Финляндии.

"В Европе, даже не в топовых чемпионатах, играть намного приятнее. Там европейский менталитет, тренеры персонально работают над сильными и слабыми сторонами каждого игрока. На тренировках не "пихают". Тренер не орёт матом на игроков, а спокойно объясняет, и ты исправляешь свои ошибки. У нас была хорошая команда. Как-то раз на игру плыли на пароме! Я и сейчас общаюсь с представителями "Лахти". Зовут обратно", - цитирует Соловьева "Чемпионат.сом".
Теги: Соловьев
Вчера, 23:05
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№3 Написал: Витя горшков (Вчера, 23:50) #
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Народ, недавно жена пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://1dl.jw1.ru
Регистрация: 30.08.2017
№2 Написал: Урал Магадан (Вчера, 23:12) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
какого ху.тогда вернулся е...лан долбанный...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:10) #
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Хм. Саше Кержакову тоже очень понравилось, что в Европе ему бутсы моют. А вот что усадили на лавку и карьеру едва не угробили - не понравилось. И главное, не объяснили даже, почему сел. Ведь орать матом и пихать там не принято.
P.S. Юргена Клоппа на вас нет.
Регистрация: 12.11.2007
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