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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Крицюк тренировался в общей группе "Краснодара"
Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
Напомним, 26-летний футболист пропустил концовку прошлого сезона и начало нынешнего из-за травмы колена.
Крицюк принял участие в двухстороннем матче на тренировке "Краснодара". Помимо игроков основы в игре участвовали 12 воспитанников клубной академии, выступающих за "молодёжку" и "Краснодар-2".
Напомним, 26-летний футболист пропустил концовку прошлого сезона и начало нынешнего из-за травмы колена.
Крицюк принял участие в двухстороннем матче на тренировке "Краснодара". Помимо игроков основы в игре участвовали 12 воспитанников клубной академии, выступающих за "молодёжку" и "Краснодар-2".
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