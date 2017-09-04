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Станислав Крицюк тренировался в общей группе "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Напомним, 26-летний футболист пропустил концовку прошлого сезона и начало нынешнего из-за травмы колена.

Крицюк принял участие в двухстороннем матче на тренировке "Краснодара". Помимо игроков основы в игре участвовали 12 воспитанников клубной академии, выступающих за "молодёжку" и "Краснодар-2".
Теги: Крицюк Краснодар
Сегодня, 20:24
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