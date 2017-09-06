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Артем Ребров сыграет с болельщиками в FIFA 18

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в рамках цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" сыграет с болельщиками в игру FIFA 18.

"6 сентября, начиная с 17:00 гости фестиваля смогут первыми сыграть в FIFA 18: российская премьера этой видеоигры состоится в рамках фестиваля "Москва-870".

7 сентября на этой же площадке играем в FIFA c футболистом "Спартака" Артемом Ребровым и популярными блогерами- киберспортсменами", – рассказали в оргкомитете мероприятий.

Все желающие могут поиграть в FIFA 17 или понаблюдать за игрой с помощью установленных больших экранов на специальной площадке на Манежной площади с 1 по 10 сентября.

ТАСС
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 19:47
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