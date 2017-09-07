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Массимо Каррера: хотел лететь в Хабаровск за два дня до игры, но меня отговорили

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о перелётах в Хабаровск.

"Не зная нюансов, я предоставил принимать решение о том, когда прилетать в Хабаровск, российским докторам, которые разбираются в этом лучше. Так было и в прошлом году, и в этом. Я хотел лететь в Хабаровск за два дня до игры, но меня отговорили. В Томск мы летели за два дня, да, но это гораздо ближе. Меньше часовых поясов", - цитирует Карреру 8news.ru.
Теги: Каррера Спартак СКА-Хабаровск
Сегодня, 00:03
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