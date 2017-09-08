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Алексей Лунин: пожалуй, это была игра характеров и тактики

Главный тренер молодёжной команды "Спартака" Алексей Лунин прокомментировал домашнюю победу над "Рубином" (4:1) в матче 9-го тура молодёжного первенства России.

"С самого начала встречи наши футболисты действовали активно. Мы настраивали их на то, что так нужно играть на протяжении всего матча. Однако нереализованные моменты в первом тайме и пропущенный мяч немного осложнили задачу. Тем не менее ребята вышли из ситуации с честью — после перерыва забили четыре гола и добились заслуженной победы. Пожалуй, это была игра характеров и тактики. Думаю, что и в том и в другом преимущество было на нашей стороне. Всё сегодня сложилось для нас удачно: команда продемонстрировала серьёзный настрой, успешно сыграла в атаке и завоевала три очка", — цитирует Лунина официальный сайт красно-белых.
Теги: Спартак Рубин
Сегодня, 22:05
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