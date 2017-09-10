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Педро Роша: невероятные ощущения после дебютного матча

Новичок "Спартака" Педро Роша поделился эмоциями от дебютной игры за красно-белых.

"Невероятные ощущения после дебютного матча. Рад, что удалось дебютировать именно сегодня. Здесь другая атмосфера на матчах по сравнению с Бразилией.

Здорово, что я оказался в "Спартаке". После матча главный тренер Массимо Каррера поблагодарил меня.

Почему у Адриано была такая реакция на замену? Не знаю, не могу ответить", - цитирует Рошу "Чемпионат.сом".
Теги: Роша Спартак Рубин
Сегодня, 08:41
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5
(2)
№5 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 10:32) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
За что?

Баклану не понять


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
По отношению к Косте , эти два слова по определению не могут быть рядом .

А ты кто, признанный обществом авторитет и интеллектуал, чтобы давать такие оценки людям??? Или просто свинячье воспитание, базирующееся на облаках(вечно надутые гелием), обязывает??

После матча главный тренер Массимо Каррера поблагодарил меня.
За что?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 10:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РВСН 86-88
Цитата: utekay
utekay

умный бомж?! confused


По отношению к Косте , эти два слова по определению не могут быть рядом .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 09:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
utekay

умный бомж?! confused


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:23) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Дурачок какой-то


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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