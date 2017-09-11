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"Спартак" предложил Глушакову контракт на три года

"Спартак" предложил капитану команды Денису Глушакову новый контракт, срок которого составит три год, сообщает "Спорт-Экспресс".

Действующее соглашение 30-летнего хавбека с клубом заканчивается летом 2018 года. Полузащитник пока не уведомил руководство о своем решении – подпишет он договор или нет.

Напомним, что Глушаков перешел к красно-белым из "Локомотива" летом 2013 года, с тех пор провел 125 официальных матчей, забив 16 мячей и отдав 11 голевых передач
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 00:44
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