Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что доверяет арбитрам матча 9-го тура чемпионата России "Тосно" - "Анжи" (2:2), которые засчитали гол Олега Данченко.– Видеофрагмент никоим образом не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля. Ситуация не может получить никакого развития, потому что позиции судей и инспектора полностью совпадают. У меня нет никаких оснований не доверять мнению этих людей. Доверяю решению арбитров и профессиональному анализу ситуации инспектором.