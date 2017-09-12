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Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что доверяет арбитрам матча 9-го тура чемпионата России "Тосно" - "Анжи" (2:2), которые засчитали гол Олега Данченко.

– Получила ли развитие ситуация с эпизодом в матче "Тосно" – "Анжи" – речь идет о моменте, когда мяч, возможно, вышел за линию ворот?

– Видеофрагмент никоим образом не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля. Ситуация не может получить никакого развития, потому что позиции судей и инспектора полностью совпадают. У меня нет никаких оснований не доверять мнению этих людей. Доверяю решению арбитров и профессиональному анализу ситуации инспектором.

Андрей Будогосский: видеофрагмент матча "Тосно" - "Анжи" не убеждает в том, что мяч покинул пределы поля

"Спорт-Экспресс"
Теги: Будогосский Тосно Анжи
Сегодня, 04:21
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№2 Написал: Trucha (Сегодня, 04:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
кусок идиота, таких уже не вылечить )
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 04:25) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ну и дебил.... когда его снимут к чертям?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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