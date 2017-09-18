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Решение о строительстве манежа "Спартака" в Тушине будет принято после ЧМ-2018

Решение о строительстве универсального спортивного комплекса в Тушине, в который войдет манеж "Спартака", будет принято после ЧМ-2018, сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.

Ранее в рамках проекта "Тушино-2018" планировалось строительство манежа вместимостью около 12 тысяч зрителей. Предполагалось, что манеж будет расположен около стадиона футбольного "Спартака", который открылся в 2014 году. В январе 2016 года строительство объекта было отложено в связи с экономической ситуацией в стране.

"Строительство универсального спортивного зала на территории стадиона заморожено в связи с чемпионатом мира. Решение будем принимать после турнира. Сейчас там находится зона гостеприимства в связи с законом о подготовке к чемпионату мира", - цитирует Федуна ТАСС.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 17:08
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
закрывают проект
Регистрация: 18.08.2013
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