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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Решение о строительстве манежа "Спартака" в Тушине будет принято после ЧМ-2018
Решение о строительстве универсального спортивного комплекса в Тушине, в который войдет манеж "Спартака", будет принято после ЧМ-2018, сообщил владелец "Спартака" Леонид Федун.
Ранее в рамках проекта "Тушино-2018" планировалось строительство манежа вместимостью около 12 тысяч зрителей. Предполагалось, что манеж будет расположен около стадиона футбольного "Спартака", который открылся в 2014 году. В январе 2016 года строительство объекта было отложено в связи с экономической ситуацией в стране.
"Строительство универсального спортивного зала на территории стадиона заморожено в связи с чемпионатом мира. Решение будем принимать после турнира. Сейчас там находится зона гостеприимства в связи с законом о подготовке к чемпионату мира", - цитирует Федуна ТАСС.
Ранее в рамках проекта "Тушино-2018" планировалось строительство манежа вместимостью около 12 тысяч зрителей. Предполагалось, что манеж будет расположен около стадиона футбольного "Спартака", который открылся в 2014 году. В январе 2016 года строительство объекта было отложено в связи с экономической ситуацией в стране.
"Строительство универсального спортивного зала на территории стадиона заморожено в связи с чемпионатом мира. Решение будем принимать после турнира. Сейчас там находится зона гостеприимства в связи с законом о подготовке к чемпионату мира", - цитирует Федуна ТАСС.
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