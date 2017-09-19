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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Баринов: у "Локомотива" в атаке - вата
Известный болельщик "Локомотива", актер Валерий Баринов раскритиковал атаку клуба после матча 10-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1).
"У нас нету нападающего. Нет! Что это за форвард, который один раз ударил по воротам?! На него даже команда не играет. Нет острия атаки. У нас впереди - вата. Судейство? Мне вообще непонятно, почему второй раз на матч "Локомотива" ставят ленинградца. Но больше всего меня раздражают экраны, которые появились вместо табло. Я пришел смотреть футбол, а там мелькают лица болельщиков. Которые непонятно чему радуются. Они убили этим футбол!", - цитирует Баринова "Спорт-Экспресс".
"У нас нету нападающего. Нет! Что это за форвард, который один раз ударил по воротам?! На него даже команда не играет. Нет острия атаки. У нас впереди - вата. Судейство? Мне вообще непонятно, почему второй раз на матч "Локомотива" ставят ленинградца. Но больше всего меня раздражают экраны, которые появились вместо табло. Я пришел смотреть футбол, а там мелькают лица болельщиков. Которые непонятно чему радуются. Они убили этим футбол!", - цитирует Баринова "Спорт-Экспресс".
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