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Роман Павлюченко: "Спартак" стал чемпионом, потому что "Зенит" и ЦСКА выглядели плохо

Нападающий московского "Арарата" Роман Павлюченко считает, что в прошлом сезоне "Спартак" стал чемпионом России, поскольку конкуренты были слабее.

"Хочу сказать, что прошлый сезон и "Зенит", и ЦСКА выглядели очень плохо, поэтому за счет этого "Спартак" стал чемпионом. Не знаю, что сегодня происходит в команде, не возьмусь судить. Хотя красно-белые показывают хороший футбол, много моментов. Но "Зенит" сейчас в порядке, поэтому и "Спартаку" стало тяжелее", - сказал Павлюченко в интервью для передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Павлюченко Спартак Зенит
Сегодня, 03:23
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