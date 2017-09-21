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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Василий Уткин: нельзя говорить о "сливе" Карреры из "Спартака"
Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о "сливе" Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".
"Каррера сказал игрокам "Спартака", что они его "сливают"? А кто это видел? Гвардиола, например, сказал, если игрок пошлёт его по матери, то будет разговор. Журналист, который пишет о том, что происходит в раздевалке - кретин. Представьте, что у вас происходит что-то интимное, или вы забыли закрыть за собой дверь в туалете. Не нужно говорить о том, что происходит в раздевалке. Не исключаю, что игроки "Спартака" "сливают" Карреру. Но это невозможно понять, не находясь внутри ситуации", - цитирует Уткина "Спорт FM".
"Каррера сказал игрокам "Спартака", что они его "сливают"? А кто это видел? Гвардиола, например, сказал, если игрок пошлёт его по матери, то будет разговор. Журналист, который пишет о том, что происходит в раздевалке - кретин. Представьте, что у вас происходит что-то интимное, или вы забыли закрыть за собой дверь в туалете. Не нужно говорить о том, что происходит в раздевалке. Не исключаю, что игроки "Спартака" "сливают" Карреру. Но это невозможно понять, не находясь внутри ситуации", - цитирует Уткина "Спорт FM".
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