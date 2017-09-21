Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Василий Уткин: нельзя говорить о "сливе" Карреры из "Спартака"

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о "сливе" Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

"Каррера сказал игрокам "Спартака", что они его "сливают"? А кто это видел? Гвардиола, например, сказал, если игрок пошлёт его по матери, то будет разговор. Журналист, который пишет о том, что происходит в раздевалке - кретин. Представьте, что у вас происходит что-то интимное, или вы забыли закрыть за собой дверь в туалете. Не нужно говорить о том, что происходит в раздевалке. Не исключаю, что игроки "Спартака" "сливают" Карреру. Но это невозможно понять, не находясь внутри ситуации", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Каррера Спартак
Сегодня, 00:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.