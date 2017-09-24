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ЦСКА стал обладателем женского Кубка России

В финальном матче женского Кубка России московский ЦСКА обыграл другой столичный клуб «Чертаново». Встреча, которая проходила сегодня, 24 сентября, в Великом Новгороде, завершилась со счётом 1:0. Единственный гол записала на свой счёт капитан «армейцев» Анна Кожевникова, которая отличилась на 6-й минуте.

ЦСКА впервые в своей истории одержал победу в женском Кубке России. Женский футбольный клуб ЦСКА был создан в 1990 году, но из-за нехватки средств просуществовал недолго. С 2016 года усилиями футбольного клуба «Россиянка» и «большого» ЦСКА спустя 23 года женская футбольная команда была воссоздана в высшем дивизионе.

Футбол. Женщины

Кубок России, финал

«Чертаново» — ЦСКА – 0:1 (0:1)

Гол: Кожевникова, 6 (0:1).

Чемпионат
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:25
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13
(1)
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: ljubljana
и как успехи?

нормально,там за ничью дают как за выход в плей оф говночашки

на самом деле лично я не понимаю суть кубка (не, Вы там остались - это хорошо), но условно слетать во Владик или Хабаровск...призовой фонд вряд ли отобьет все эти перелеты.
плюс вы за ничью вроде 500к получили (в ЛЧ)...мы вроде 1,5 млн..в чем резон там тухнуть?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: Hitman (Сегодня, 20:47) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ljubljana
и как успехи?

нормально,там за ничью дают как за выход в плей оф говночашки,плюс за попадание в группу почти 15 млн,а вы играйте в говночашке
Регистрация: 20.04.2017
№11 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Hitman
Цитата: Gor68
Выиграйте хотя бы что-то подобное в Европе. Потом поговорим. Может быть.

нам не нужно что то и лишь бы чего,по принципу второй сорт не брак,лучше в группе ЛЧ играть и зарабатывать деньги

и как успехи?
Регистрация: 1.02.2016
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 20:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Выиграйте хотя бы что-то подобное в Европе. Потом поговорим. Может быть.

нам не нужно что то и лишь бы чего,по принципу второй сорт не брак,лучше в группе ЛЧ играть и зарабатывать деньги,чем в турнире в котором основная мотивация выход в ЛЧ,как не крути все дороги ведут в ЛЧ
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:41) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
выигрывали эту говночашку и не раз,это вы гордитесь второсортными говночашками и победами над дублями Пармы

Выиграйте хотя бы что-то подобное в Европе. Потом поговорим. Может быть. wink
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 20:40) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sraptakpain
у тебя послезавтра инет не отключат?у вас у многих "случайно пропадает инет" после таких знаковых матчей

вы из теткиных погребов не вылезаете а себе рассуждаете

Цитата: Gor68
Ну-ну. Вот выиграете сейчас "супертрофей" в отчаянной борьбе с "Тамбовом" и одноклубниками из Нальчика, и будете очень горды собой. И это конечно же будет совсем не "говночашка".

выигрывали эту говночашку и не раз,это вы гордитесь второсортными говночашками и победами над дублями Пармы
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
не о том думаешь,ваша конская телега пала на Курской дуге,у Спартака есть трофей уже в этом сезоне,а у вас только долги Гинера)

Ну-ну. Вот выиграете сейчас "супертрофей" в отчаянной борьбе с "Тамбовом" и одноклубниками из Нальчика, и будете очень горды собой. И это конечно же будет совсем не "говночашка". smile
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Hitman
Цитата: Gor68
Ну, кое-кому и там ничего не светит. Интересно, хотя бы в этом "Кубке ФНЛ" "народная команда" способна победить?

не о том думаешь,ваша конская телега пала на Курской дуге,у Спартака есть трофей уже в этом сезоне,а у вас только долги Гинера)

у сраптака наконец что-то есть, спору нет
а вот мозгов у тебя точно нет
у тебя послезавтра инет не отключат?у вас у многих "случайно пропадает инет" после таких знаковых матчей
Регистрация: 7.09.2015
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 20:29) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Ну, кое-кому и там ничего не светит. Интересно, хотя бы в этом "Кубке ФНЛ" "народная команда" способна победить?

не о том думаешь,ваша конская телега пала на Курской дуге,у Спартака есть трофей уже в этом сезоне,а у вас только долги Гинера)
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:08) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
теперь только там и светят говночашки

Ну, кое-кому и там ничего не светит. smile Интересно, хотя бы в этом "Кубке ФНЛ" "народная команда" способна победить? wink
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 20:04) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
теперь только там и светят осликам говночашки smile
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:50) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
с победой девчонки!
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:27) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
что ж, С ПОЧИНОМ!)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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