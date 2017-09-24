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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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ЦСКА стал обладателем женского Кубка России
В финальном матче женского Кубка России московский ЦСКА обыграл другой столичный клуб «Чертаново». Встреча, которая проходила сегодня, 24 сентября, в Великом Новгороде, завершилась со счётом 1:0. Единственный гол записала на свой счёт капитан «армейцев» Анна Кожевникова, которая отличилась на 6-й минуте.
ЦСКА впервые в своей истории одержал победу в женском Кубке России. Женский футбольный клуб ЦСКА был создан в 1990 году, но из-за нехватки средств просуществовал недолго. С 2016 года усилиями футбольного клуба «Россиянка» и «большого» ЦСКА спустя 23 года женская футбольная команда была воссоздана в высшем дивизионе.
Футбол. Женщины
Кубок России, финал
«Чертаново» — ЦСКА – 0:1 (0:1)
Гол: Кожевникова, 6 (0:1).
Чемпионат
ЦСКА впервые в своей истории одержал победу в женском Кубке России. Женский футбольный клуб ЦСКА был создан в 1990 году, но из-за нехватки средств просуществовал недолго. С 2016 года усилиями футбольного клуба «Россиянка» и «большого» ЦСКА спустя 23 года женская футбольная команда была воссоздана в высшем дивизионе.
Футбол. Женщины
Кубок России, финал
«Чертаново» — ЦСКА – 0:1 (0:1)
Гол: Кожевникова, 6 (0:1).
Чемпионат
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