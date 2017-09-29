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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Илья Кутепов: "Спартак" занимает не то место, какое должен
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, что не занимается чрезмерным самоанализом, это должны делать другие люди.
– После эмоциональной и энергозатратной игры с "Ливерпулем" сложно перестроиться на другие матчи?
– У меня сейчас так: игра закончилась – и все, она забыта. Знаете, о чем нужно думать после финального свистка? О завтрашней тренировке. (Улыбается.) Всю ночь и все утро. А после того как занятие прошло, о чем нужно думать?
– Видимо, вновь о завтрашней тренировке.
– Все правильно. Вышел, сыграл, ушел. Нет никаких мыслей, как выступил, что сделал правильно, что – нет. Главное, чтобы были довольны люди, которые за меня болеют и переживают, и чтобы команда давала результат. Оценивать должны люди со стороны. А если заниматься самоанализом, то можно так глубоко уйти в себя, что потом не выплыть. Тем более что я себя знаю. В любой момент могу начать думать: "Где-то можно было лучше сыграть, где-то – по-другому". И начнется самоедство. Ничем хорошим это не закончится.
– Давно вы так для себя решили?
– Не сказал бы. В прошлом сезоне мы стали чемпионами досрочно. И были на подъеме. Тогда можно было наслаждаться. Знали: мы – чемпионы! А сейчас – новый сезон, и нужно начинать все по новой. Перестраиваться. Тем более – результаты у нас пока что неудовлетворительные. Занимаем не то место, какое должны. Важно не зацикливаться на том, что было. Бывает, сыграли плохо, а потом выиграли – и все, думаем: мы в порядке, опять взлетели выше небес. Нет, так нельзя. Расслабиться можно только в тот момент, когда сезон завершится.
ФК "Спартак"
– После эмоциональной и энергозатратной игры с "Ливерпулем" сложно перестроиться на другие матчи?
– У меня сейчас так: игра закончилась – и все, она забыта. Знаете, о чем нужно думать после финального свистка? О завтрашней тренировке. (Улыбается.) Всю ночь и все утро. А после того как занятие прошло, о чем нужно думать?
– Видимо, вновь о завтрашней тренировке.
– Все правильно. Вышел, сыграл, ушел. Нет никаких мыслей, как выступил, что сделал правильно, что – нет. Главное, чтобы были довольны люди, которые за меня болеют и переживают, и чтобы команда давала результат. Оценивать должны люди со стороны. А если заниматься самоанализом, то можно так глубоко уйти в себя, что потом не выплыть. Тем более что я себя знаю. В любой момент могу начать думать: "Где-то можно было лучше сыграть, где-то – по-другому". И начнется самоедство. Ничем хорошим это не закончится.
– Давно вы так для себя решили?
– Не сказал бы. В прошлом сезоне мы стали чемпионами досрочно. И были на подъеме. Тогда можно было наслаждаться. Знали: мы – чемпионы! А сейчас – новый сезон, и нужно начинать все по новой. Перестраиваться. Тем более – результаты у нас пока что неудовлетворительные. Занимаем не то место, какое должны. Важно не зацикливаться на том, что было. Бывает, сыграли плохо, а потом выиграли – и все, думаем: мы в порядке, опять взлетели выше небес. Нет, так нельзя. Расслабиться можно только в тот момент, когда сезон завершится.
ФК "Спартак"
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