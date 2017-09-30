"Краснодар" проиграл три матча подряд впервые с 2014 года

"Краснодар" уступил "Арсеналу" (0:1) в 12-м туре РФПЛ.Это поражение стало для "быков" первым за пять игр с тульской командой."Краснодар" потерпел третье поражение подряд. До встречи с "Арсеналом" подопечные Игоря Шалимова уступили "Зениту" (0:2) в чемпионате России и "Томи" (1:2) в Кубке России. Прошлый раз с командой такое произошло почти 3 года назад – осенью 2014 года, когда "быки" последовательно уступили "Крыльям Советов" с "Мордовией" в чемпионате России и "Вольфсбургу" в Лиге Европы.