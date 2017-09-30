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"Краснодар" проиграл три матча подряд впервые с 2014 года

"Краснодар" уступил "Арсеналу" (0:1) в 12-м туре РФПЛ.

Это поражение стало для "быков" первым за пять игр с тульской командой.

"Краснодар" потерпел третье поражение подряд. До встречи с "Арсеналом" подопечные Игоря Шалимова уступили "Зениту" (0:2) в чемпионате России и "Томи" (1:2) в Кубке России. Прошлый раз с командой такое произошло почти 3 года назад – осенью 2014 года, когда "быки" последовательно уступили "Крыльям Советов" с "Мордовией" в чемпионате России и "Вольфсбургу" в Лиге Европы.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Арсенал Тула
Сегодня, 07:41
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№3 Написал: scikuni (Сегодня, 08:27) #
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utekay,
бабла мог а вот лезть в работу топового никто не даст, это упертый х-ер владельца


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 08:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бриг
Видимо ко второму кругу будет новый тренер....

Галицкий не мог раньше бабла отстегнуть и пригласить пусть не топового, но хорошего уровня?
Ведь походу сезона менять не очень хорошо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 08:12) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Видимо ко второму кругу будет новый тренер....
Регистрация: 21.11.2016
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