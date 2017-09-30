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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Краснодар" проиграл три матча подряд впервые с 2014 года
"Краснодар" уступил "Арсеналу" (0:1) в 12-м туре РФПЛ.
Это поражение стало для "быков" первым за пять игр с тульской командой.
"Краснодар" потерпел третье поражение подряд. До встречи с "Арсеналом" подопечные Игоря Шалимова уступили "Зениту" (0:2) в чемпионате России и "Томи" (1:2) в Кубке России. Прошлый раз с командой такое произошло почти 3 года назад – осенью 2014 года, когда "быки" последовательно уступили "Крыльям Советов" с "Мордовией" в чемпионате России и "Вольфсбургу" в Лиге Европы.
ФК "Краснодар"
Это поражение стало для "быков" первым за пять игр с тульской командой.
"Краснодар" потерпел третье поражение подряд. До встречи с "Арсеналом" подопечные Игоря Шалимова уступили "Зениту" (0:2) в чемпионате России и "Томи" (1:2) в Кубке России. Прошлый раз с командой такое произошло почти 3 года назад – осенью 2014 года, когда "быки" последовательно уступили "Крыльям Советов" с "Мордовией" в чемпионате России и "Вольфсбургу" в Лиге Европы.
ФК "Краснодар"
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