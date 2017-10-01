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Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может открыться матчем "Урал" - "Спартак" 15 апреля

Екатеринбургский стадион ЧМ-2018 может открыться 15 апреля матчем чемпионата России между местным "Уралом" и московским "Спартаком", сообщает ТАСС.

"Предварительно стадион в Екатеринбурге может открыться матчем со "Спартаком" 15 апреля. Сейчас обсуждается такой вариант", - сказали в пресс-службе "Урала".

Ранее было объявлено, что "Екатеринбург-Арена" после реконструкции будет открыта в декабре. Стадион на время чемпионата мира сможет принять 35 тысяч зрителей, после турнира вместимость снизится до 23 тысяч. Арена примет четыре матча группового этапа ЧМ.
Теги: Урал Спартак
Сегодня, 09:20
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№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:45) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
blush


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№1 Написал: pasha Киров (Сегодня, 09:38) #
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Ах, вот где объяснение вчерашнего результата.....На новом стадионе в первый матч нужна победа....К кому обратиться???.....Ну естественно...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
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