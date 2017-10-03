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Владислав Радимов: хочется, чтобы лимит в РФПЛ был отменён или его было как можно меньше

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов поделился мыслями о лимите на легионеров в российском чемпионате.

"Лимит, который у нас существует в чемпионате, вызывает вопросы. Если наши футболисты получают право выходить на поле только из-за лимита, то они так и будут дальше без прогресса получать это место. А хочется, чтобы этот лимит был отменён совсем или его было как можно меньше. Тогда была бы честная конкуренция, которая заставила бы наших футболистов, стремящихся играть в сборной, прогрессировать и добиваться места в составе именно в конкурентной борьбе", — сказал Радимов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Радимов
Сегодня, 03:42
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