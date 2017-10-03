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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Булыкин: если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами
Советник президента "Локомотива" Дмитрий Булыкин после матча железнодорожников против "Динамо" (3:0) отметил, что красно-зеленым быстро удалось восстановиться после встречи Лиги Европы со "Злином".
"Высокая самоотдача игроков "Локомотива" и отсутствие недооценки соперника привели к убедительной и красивой победе команды. С поправкой на нынешнее состояние "Динамо" можно назвать этот матч лучшим для "Локо" в нынешнем сезоне. Отрадно, что команде удалось быстро восстановиться после матча со "Злином". Матч с чешским клубом начинался очень поздно, закончился ближе к полуночи, и у железнодорожников было всего двое суток на подготовку к "Динамо". Это говорит об отличном функциональном состоянии футболистов "Локо".
Думаю, если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами. Эдер заслужил приглашение в национальную команду. Он принес "Локо" победу в концовке тяжелейшего матча в "Ростове", а теперь проявил себя с "Динамо". Видно, что он постепенно привыкает к команде и к требованиям главного тренера", - цитируют Булыкина "Известия".
"Высокая самоотдача игроков "Локомотива" и отсутствие недооценки соперника привели к убедительной и красивой победе команды. С поправкой на нынешнее состояние "Динамо" можно назвать этот матч лучшим для "Локо" в нынешнем сезоне. Отрадно, что команде удалось быстро восстановиться после матча со "Злином". Матч с чешским клубом начинался очень поздно, закончился ближе к полуночи, и у железнодорожников было всего двое суток на подготовку к "Динамо". Это говорит об отличном функциональном состоянии футболистов "Локо".
Думаю, если Фернандеш продолжит выступать так же, вызов в сборную Португалии не за горами. Эдер заслужил приглашение в национальную команду. Он принес "Локо" победу в концовке тяжелейшего матча в "Ростове", а теперь проявил себя с "Динамо". Видно, что он постепенно привыкает к команде и к требованиям главного тренера", - цитируют Булыкина "Известия".
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